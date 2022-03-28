تحرك من أكاديمية الأوسكار بعد صفعة ويل سمييث لزميله في هوليوود

أدانت أكاديمية الأفلام المعنية بجوائز الأوسكار الممثل الأمريكي ويل سميث لصفعه زميله في هوليوود كريس روك في الحفل الذي أقيم أمس الأحد، وأطلقت عملية تحقيق رسمية في الحادث، وفق ما ذكرت شبكة بي بي سي.

وقال بيان لها، إنها سوف "تبحث المزيد من الإجراءات" بما يتفق مع قانون ولاية كاليفورنيا ، ومعايير الهيئة للسلوك.

صفع سميث، روك على وجهه وهو على خشبة المسرح بعد أن ألقى نكتة عن زوجته، جادا بينكيت سميث.

وبعد لحظات ، فاز سميث بأول أوسكار له، لأفضل ممثل في فيلم كينج ريتشارد.

تحدث أحد أعضاء أكاديمية الصور المتحركة والفنون والعلوم - التي تنظم حفل توزيع جوائز الأوسكار - لبي بي سي، قائلا "إن الحادث ألقى بظلاله على ما كان ينبغي أن يكون أكبر احتفال في هوليوود وألقى بظلاله على إنجازات الآخرين".

ذكر عضو أكاديمية الأوسكار: "هناك حالة استياء مما فعله ويل سميث. بالنسبة لي ، سرق ويل الأضواء، و لا أعتقد أن هذا هو المكان المناسب لمثل هذا العنف".

أضاف، أن معظم الناس أصيبوا بصدمة. كان هناك أطفال، وذلك في مكان مخصص للاحتفال".

قال بيان لأكاديمية الأوسكار اليوم الإثنين: "تدين الأكاديمية تصرفات سميث في عرض الليلة الماضية. لقد بدأنا رسميًا مراجعة رسمية حول الحادث وسنستكشف المزيد من الإجراءات والعواقب وفقًا للوائحنا الداخلية ومعايير السلوك وقانون ولاية كاليفورنيا ".

بعد وقت قصير من حادثة ليلة الأحد ، شوهد سميث وهو يشعر بالارتياح على ما يبدو وهو مع الممثلين دينزل واشنطن وتايلر بيري.

وصفت الممثلة الكوميدية تيفاني حديش ، التي شاركت بطولتها مع جادا بينكيت سميث في فيلم رحلة الفتيات ، جيرليز تريب لعام 2017 ، لمجلة بيبول الحديث وقالت "أجمل شيء رأيته في حياتي". أضافت بأن ما حدث يدعو للارتياح، لأن سميث دافع عن زوجته. ومع ذلك ، قال كثيرون إن سميث كان مخطئًا في استخدام العنف.

وغرد مارشال هيرسكوفيتز ، منتج أفلام : "أدعو الأكاديمية ، التي أنا عضو فيها ، إلى اتخاذ إجراء تأديبي ضد ويل سميث. لقد أصبح عار على مجتمعنا بأكمله ".

قال روجر روس ويليامز ، وهو عضو أسمر في مجلس حكام الأكاديمية، لصحيفة هوليوود ريبورتر إن المواجهة دفعته إلى البكاء لأنها "تعزز الصور النمطية عن السود وتؤلمني تمامًا".