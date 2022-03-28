خاليلو فاديجا: أحمد حجازي لاعب مميز وقادر على اللعب في أوروبا

أبدى خاليلو فاديجا نجم المنتخب السنغالي السابق إعجابه بأحمد حجازي مدافع اتحاد جدة السعودي ومنتخب مصر الوطني الذي سيغيب عن مواجهة الغد ضد السنغال.

وقال فاديجا في تصريحاته عبر زووم برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "كرة القدم لعبة جماعية، وليست فردية ومنتخب مصر يمتلك عددا مميزا من اللاعبين بخلاف محمد صلاح، وأرى أن أحمد حجازي مدافع مميز، وقادر على اللعب في أوروبا"



وأضاف: "مثلما يمتلك منتخب مصر محمد صلاح، نحن نمتلك ساديو ماني، وفي النهاية الكرة لعبة جماعية لا تعتمد على الثنائي فقط"

وختم حديثه قائلا: "نريد أن نثبت للعالم كله وليس أفريقيا فقط أن المنتخب السنغالي أفضل منتخب في أفريقيا"