يوسف الحسيني: شكرا للرئيس والحكومة لتنفيذ ضوابط تسعير المنتجات.. فيديو

قدم الإعلامي يوسف الحسيني الشكر للدولة على ضبط أسعار السلع قائلا " شكراً للرئيس والحكومة في تنفيذ ضوابط تسعير المنتجات على أرض الواقع " .

وأضاف يوسف الحسيني خلال برنامجه " التاسعة "المذاع علي القناة " الاولي المصرية "، إن اليوم زوجتي قامت بالذهاب إلى إحدى السلاسل التجارية لشراء لوازم رمضان وفجأة دخلت عليهم لجنة مراقبة الأسعار وظلت في المكان لمدة 4 ساعات وقامت بمراجعة كل شىء خاص بالسلع والأسعار التي وجه بها مجلس الوزراء .

وأوضح الحسيني ، إن اللجنة وجدة اليوم رغيف عيش في السلسلة التجارية ثمنة 2.5 ومن هنا بدأت في التحري عن وزن الرغيف ووجه بتخفيض سعره إلى جنيه واحد .