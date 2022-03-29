عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

خوفا من الأوبئة .. أهالى قرية جوجر بالغربية يشكون انتشار أكوام القمامة

صدى البلد

استغاث أهالى قرية جوجر فى مركز طلخا التابعة الى محافظة الغربية ، من انتشار تلال القمامة، خوفا من تعرضهم للأوبئة والأمراض خاصة في ظل انتشار فيروس «كورونا».  

 

ويقول أحمد عادل  أحد المواطنين، فى استغاثته إلى خدمة شكاوى "بين الناس" بموقع "صدى البلد": "نعاني من تراكم تلال القمامة التى تهدد حياتنا، حيث تؤدي لانتشار الأمراض بصفة مستمرة، وكلما تمت إزالتها تتراكم مجددا، بالإضافة إلى انتشار الحيوانات الضالة بها مما يعرضنا إلى الخطر طوال الوقت".

 

وأَضاف: "أصبحت الأمراض والأوبئة تحاصرنا بسبب انتشار القمامة التى ملأت الشارع والروائح الكريهة الناتجة عنها، فضلا عن إضرام النيران بها، ما ينتج عنه ارتفاع ألسنة اللهب والأدخنة التي تسبب الحساسية والربو لدى السكان، وللعلم ندفع رسوم نظافة باستمرار".

 

وتابع: "لم نعد نتحمل هذا المنظر، ولا هذا الإهمال بسبب تراكم القمامة والمنطقة التي تكسوها القاذورات والنفايات، مما يعرض صحتنا للأمراض الخطيرة، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا".

 

وناشد الأهالي عبر "صدى البلد" المسئولين، التدخل لإزالة مخالفات القمامة لإنقاذ أهل المنطقة من الأضرار الناتجة عنها.

للتواصل مع القارئ من خلال رقم

01550194454

اقرأ أيضا
خوفا من كورونا .. سكان منطقة المجزر فى المنصورة يشكون انتشار تلال القمامة


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

محافظة الغربية انتشار فيروس كورونا تراكم تلال القمامة انتشار الحيوانات الضالة مركز طلخا الأمراض والأوبئة انتشار أكوام القمامة خوفا من الأوبئة الحيوانات الضالة القاذورات والنفايات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر مباراة مصر والسنغال (0 - 1) اليوم 29 / 3 / 2022

التراجع مستمر.. سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم 29 مارس 2022

للمرة الرابعة في تاريخه.. منتخب غانا يتأهل لكأس العالم بالتعادل مع نيجيريا

السنغال تتأهل لكأس العالم قطر 2022 بالفوز على مصر بركلات الجزاء

اغتصبوها في الزراعات وصوروها عارية.. حكاية جريمة الشياطين الثلاثة في الغربية

ارتفاع سعر الدولار في البنوك مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين

منتخب مصر يطلب تأجيل مباراة السنغال .. تفاصيل

طقس اليوم| الحرارة تواصل ارتفاعها.. والقاهرة تكسر حاجز الـ 30 درجة

ترشيحاتنا

التسجيل إلكتروني.. وزارة العدل تعلن عن تعديل قانون الشهر العقاري

أحمد موسى: منتخب مصر تعرض لإرهاب في السنغال

البنتاجون: كييف لا تزال في خطر..وروسيا تمارس وحشية في أوكرانيا

بعد خروج منتخب مصر .. موعد قرعة كأس العالم قطر 2022

شاهد | نشاط الرئيس السيسي اليوم الثلاثاء

السنغال تتأهل لكأس العالم قطر 2022 بالفوز على مصر بركلات الجزاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بابلو ممثل الدراما الشعبية.. كل ما تريد معرفته عن المسلسل وقنوات عرضه

ويل سميث.. مشوار فني كبير عكر صفوه الأزمات العائلية وأسلوب حياة زوجته جادا بينكيت

المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم احتفالية بمناسبة يوم اليتيم

استعدادات لتشغيله في 2024.. الواي فاي عالي السرعة في طريقه للقمر والمريخ

فيديو

بابلو ممثل الدراما الشعبية.. كل ما تريد معرفته عن المسلسل وقنوات عرضه

مصر والسنغال.. خروج عمر جابر للإصابة ونزول إمام عاشور .. فيديو

تفاصيل علاقة اللبنانية تانيا قسيس بترامب وسر صداقتها مع سعد الحريري.. فيديوجراف

يوسف الخال يتقمص شخصية ويل سميث.. وموقف بطلوع الروح من العرض برمضان|فيديو

المزيد

ساحة رأي

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كريمة أبو العينين

كلمنى وإيدك وراك

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

اﻟﻤﺰﻳﺪ