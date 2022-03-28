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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ماكسيم جوركي.. لماذا اختار أن يكون لقبه "المر"؟

جوركي
جوركي

ولد الروائي والناشط السياسي أليكسي ماكسيموفيتش بيشكوف الشهير باسم مكسيم جوركي في 28 مارس 1868. رشح ماكسيم جوركي لجائزة نوبل في الأدب 5 مرات. قبل نجاحه كمؤلف، سافر عبر الإمبراطورية الروسية، وانتقل من وظيفة إلى أخرى، وراكم تجارب أثرت في وقت لاحق على كتاباته. 

جوركي اليتيم سافر الإمبراطورية الروسية على قدميه

أصبح جوركي يتيم الأب والأم، وهي في الحادية عشر من عمره، وتولت جدته تربيته، لكنه فر من المنزل في سن 12 عاما في عام 1880. حاول الانتحار عام 1887، حيث سافر على أقدامه عبر ربوع الإمبراطورية الروسية لمدة 5 سنوات، وعبر تغيير الوظائف وتراكم الانطباعات، استخدم كل هذه الخبرات فيما بعد في كتاباته. 

جوركي 

اختار ماكسيم جوركي لقب المر 

عمل كصحفي في الصحف المحلية تحت اسم مستعار هو "جوهيديال خلاميدا"، وبدأ في استخدام كلمة "جوركي" وترجمتها المر عام 1892، عندما كتب قصته القصيرة الأولى التي حملت اسم "مكار تشودرا"، يعكس الاسم غضبه الشديد بشأن الحياة في روسيا وتصميمه على قول الحقيقة المرة. حقق كتاب جوركي الأول "مقالات وقصص" الصادر عام 1898 نجاحا ساحقا، وبدأت حياته المهنية ككاتب. 

أشهر أعمال جوركي 

ومن بين أشهر أعمال جوركي قصصه القصيرة المبكرة، التي كتبها عام التسعينيات من القرن التاسع عشر مثل "أرزحيل القديمة"، و"26 رجلا وفتاة"، ومسرحيات "المشاهد في بيت بيسمينوف. رسم الدراما في 4 أعمال" عام 1901، و"الأعماق السفلية" عام 1902، و"أبناء الشمس" عام  1905، وقصيدة "أغنية طائر النوء العاصف"، وثلاثية سيرته الذاتية "طفولتي"، "في العالم" ، "جامعاتي" التي كتبها في الفترة من 1013 إلى 1923/ ورواية "الأم" 1906. 

 

لم يرض جوركي على بعض أعماله، ووصفها بالفاشلة حيث قال أنه روايته "أم" واحدة من أكبر إخفاقاته. ومع ذلك، كانت هناك أحكام أقل حدة لبعض الأعمال الأقل شهرة في فترة ما بعد الثورة مثل روايات أعمال أرتامونوف (1925) وحياة كليم سامجين (1925-1936)؛ وتعتبر الأخير تحفة جوركي وقد نظر إليه النقاد أحيانا على أنه عمل حداثي.

 

ويرى المؤرخ الأدبي الروسي دي إس ميرسكي أنه على عكس كتابات جوركي قبل الثورة المناهضة لعلم النفس، حمل أعماله الأخيرة مشاع متناقضة تجاه الثورة الروسية واتجاه غير حداثي  تجاه علم النفس. كان لديه ارتباطات بزملائه الكتاب الروس ليو تولستوي وأنتون تشيخوف، وكلاهما ذكرهما جوركي في مذكراته.

نفي جوركي وعودته بناء على طلب من ستالين 

كان جوركي نشيطا في الحركة الشيوعية الماركسية الناشئة. عارض علنا النظام القيصري، ولفترة من الوقت ارتبط ارتباطا وثيقا بفلاديمير لينين والجناح البلشفي للحزب بزعامة ألكسندر بوجدانوف. وفي وقت لاحق، تم نفيه من روسيا الذي تحول إلى الاتحاد السوفييتي.  في عام 1932، عاد إلى الاتحاد السوفيتي بناءً على دعوة شخصية من جوزيف ستالين وعاش هناك حتى وفاته في يونيو 1936. بعد عودته أُعلن رسميًا "مؤسس الواقعية الاشتراكية".  في عام 1932، عاد إلى الاتحاد السوفييتي بناء على دعوة شخصية من جوزيف ستالين وعاش هناك حتى وفاته في يونيو 1936. بعد عودته أعلن رسميا "مؤسس الواقعية الاشتراكية".  في عام 1932، عاد إلى الاتحاد السوفييتي بناء على دعوة شخصية من جوزيف ستالين وعاش هناك حتى وفاته في يونيو 1936. بعد عودته أسس مدرسة "الواقعية الاشتراكية".

مكسيم جوركي 
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