طارق عوض: يحق للشركات المنضمة لمبادرة إحلال السيارات التقدم بطلب لرفع الأسعار

أجاب الدكتور طارق عوض المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال السيارات على سؤال الاعلامية لميس الحديدي هل بعض هذه الشركات العاملة ضمن المبادرة بدأت تتحدث عن رفع أسعار التوريد كون السيارات ضمن السلع التي تعاني ارتفاع الأسعار بسبب التضخم العالمي وتغير سعر العملة قائلاً : "المبادرة والعمل خلالها مرتبط بالسوق المحلي والاخير مرتبط في ذات الوقت بالسوق العالمي وعدد الشركات المتعاملة ضمن المبادرة خمس شركات وطنية وتحمل ماركات عالمية وهي السائدة والمتداولة في الشارع المصري وتتيح تسع ماركات تتعامل مع نحو 22 طرازا ما بين الملاكي والتاكسي والميكروباص".



وواصل في مداخلة خلال مداخلة هاتفية: "خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: المبادرة بها برتوكول موقع منذ 2020 بين المبادرة والشركات الوطنية المنتجة للسيارات والمشاركة ضمن المبادرة يتيح لها أن تتقدم بطلب حال رغبتها في رفع الأسعار أن تتقدم بطلب لإدارة المبادرة وأن يكون مشفوعا بالأسباب التي تدعم الطلب والمبادرة وبالتعاون مع الجهات المعنية لدراسة أسباب الطلب والوقوف على أسبابها .



تابع: يحق للشركات المشاركة التقدم بطلب لرفع الأسعار والمواطن يتعامل مع السعر الذي أنهى عليه إجراءاته. بالإضافة إلى أن البنوك ملتزمة بالفائدة 3% دون أي تغيير.