بديلا للقمح.. أستاذ بمركز بحوث الصحراء: تتم زراعة الكينوا بعدة محافظات.. فيديو

قال الدكتور أيمن بدران، أستاذ بمركز بحوث الصحراء، إن الكينوا نبات يستخدم مكمل للقمح ويمكن تحويله لدقيق.

وأضاف "بدران"، خلال مداخلة ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "يمكن صناعة الخبز عن طريق "الكينوا" وقد يستخدم كبديل للقمح"، لافتا: "الكينوا تم زراعته حاليا في مصر في الوادي الجديد والإسماعيلية والبحيرة ومناطق عديدة بمساحات مختلفة".

وأشار: "الكينوا له أهمية زراعية واقتصادية وطبية، واستطاع منافسة محاصيل مشهورة خلال السنوات الماضية، وله مميزات تختلف عن محاصيل الحبوب، لأنه يتميز بانه نبات يتحمل الجفاف، ويستهلك مياه ثلث نبات القمح".

وأكد الدكتور أيمن بدران، أستاذ بمركز بحوث الصحراء،: "يتم زراعة "الكينوا" في عدة محافظات على مستوى الجمهورية".