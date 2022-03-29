أخبار الفن| تطورات أزمة ويل سميث .. الحالة الصحية لـ عبد الرحمن أبو زهرة

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية ، نستعرض أبرزها فى السطور التالية .

ابن عبد الرحمن أبو زهرة لـ صدى البلد: حالة والدي غير مستقرة

أكد أحمد أبو زهرة، ابن الفنان عبد الرحمن أبو زهرة أن حالة والده مازالت تحت الملاحظة بعد نقله إلى مستشفى الجلاء.

رايحين نسهر.. محمد رمضان يشعل السوشيال ميديا بفيديو من حفل "فورميلا وان"| شاهد

نشر الفنان محمد رمضان، فيديو من حفله في فورميلا وان بالسعودية، وذلك عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “انستجرام”.

لفلسطين نغني.. أحمد سعد يشارك بأوبريت غنائي مع عدد من النجوم العرب

يشارك الفنان أحمد سعد مع عدد كبير من الفنانين العرب في أوبريت غنائي يحمل اسم "لفلسطين نغني " سيتم إهدائه لدولة فلسطين، ويعرض في نهاية شهر مارس الجاري، في ذكرى يوم الأرض.

شاهد.. علا رشدى تبهر متابعيها من أحدث جلسة تصوير

شاكت الفنانة علا رشدى ، متابعيها بـ عدة صور من أحدث جلسة تصوير لها ، وذلك عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".

قبل صفعة ويل سميث فى الأوسكار.. نجوم يتعدون بالضرب على المسرح

أثار النجم العالمى ويل سميث حالة من الجدل الواسع بعد صفعه كريس روك على وجهه وذلك خلال احتفالية توزيع أكاديمية الأوسكار الأمريكية، بسبب سخرية الأخير من زوجة سميث.