صحفي ليكيب: حظوظ مصر أكبر في التأهل للمونديال على حساب السنغال

قال هيرفي بينوت، الصحفي بصحيفة "ليكيب" الفرنسية، إن مباراة مصر والسنغال التي ستقام في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء، بتصفيات المونديال ستكون في غاية الصعوبة.

وأضاف هيرفي بينوت، خلال برنامج الماتش، الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن مباراة الغد يصعب التكهن بنتيجتها، ولكن الجماهير السنغالية ستكون حريصة على دعم منتخبها بشدة من أجل العبور للمونديال.

وتابع:" منتخب مصر ليس الأفضل على مستوى الأفراد، ولكن السنغال ستجد صعوبة كبيرة في تحقيق الفوز، ولهذا فأنا أرى أن حظوظ مصر أكبر بعد حسم لقاء الذهاب".

وواصل :" كارلوس كيروش مدرب مميز ويمتلك خبرات كبيرة، والتي اكتسبها بفضل مسيرته الطويلة، ويستطيع قيادة مصر للتأهل للمونديال".

وأردف :" محمد صلاح كان مؤثرا بشكل كبير في لقاء الذهاب أمام السنغال، ومباراة الغد، هو امتداد للصراع الدائر بين صلاح وساديو ماني".

وبسؤاله، هل ينضم محمد صلاح لنادي باريس سان جيرمان، قال :" النادي الباريس ييمتلك اموالا ضخمة ومن الوارد أن يتعاقد مع محمد صلاح، مستقبلا، وأنا أتمني ذلك".