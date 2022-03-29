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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

علي جمعة: حسن البنا اتفق مع هتلر على تدريب 700 إخواني بألمانيا

صدى البلد

‏قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء، إن حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان، بدأ الاتفاق مع الزعيم النازي أدولف هتلر لبناء النظام الخاص بالجماعة «وداله 700 عنصر إخواني عن طريق أمين الحسيني وتم تدريبهم في ألمانيا؛ ورجعوا قتلوا أحمد ماهر والنقراشي باشا، وبعد كدة أشاع حسن البنا إن هتلر أسلم (محمد هتلر)».
 

وأضاف  الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن حسن البنا تأثر بفكر الشيعة وأنشأ التنظيم الخاص.

ولفت إلى أنه كان يخطب في بورسعيد، ذات مرة، «قام ولد شتمني على المنبر؛ فحولت الخطبة على الخوارج على التلفزيون وهما معندهمش فهم ولا دراسة، والحمد لله إن هما كدة؛ يصلحوا للي هما فيه ده يقعدوا يعذبوا في نفسهم لأنهم اكتشفوا أنهم لا شيء»، مشيرًا إلى أنه تعرض لمحاولة اغتيال سابقًا في الفيوم حيث تم تفجير منزله خلال عام 2015، لكنه لم يكن متواجدا بالمنزل.

وأكد أن المنزل الذي تم تفجيره عبارة عن شاليه باسم أولاده «دفعنا فيه عدة آلاف علشان تصليحه»، مؤكدًا أن العناصر المنفذة لهذه العمليات مجرمين مخالفين للقانون ، معلقا «حسن البنا كان كدة».

الازهر الشريف على مسئوليتي أحمد موسى الأزهر الإعلامي أحمد موسى الدكتور علي جمعة جماعة الإخوان

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