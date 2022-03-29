والتر بواليا: عودتي للأهلي متوقفة على مستواي مع السيلية القطري

قال والتر بواليا مهاجم السيلية القطري، إنه سعيد بالمستوى الذي يقدمه مع ناديه القطري في الفترة الأخيرة، وعودته لتتهديف من جديد.

وأضاف والتر بواليا، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إنه سعيد بدعم جماهير الأهلي له خلال الفترة الماضية، ويتمنى استمرار هذا الدعم بالفترة المقبلة.

وعن مستقبله مع الأهلي، أجاب:" لازلت على ذمة الأهلي إلى الآن، وقد أعود في أى وقت، وعودتي متوقفة على مستواي مع السيلية القطري، وقد تلقيت عددا من العروض سواء المحلية أو الخارجية ولن أناقشها إلا بعد حسم موقفي من جانب الأهلي".

وعن تألقه مع السيلية القطري، قال : "هذه هي كرة القدم أن يحالفك التوفيق في أوقات ويتخلى عنك في أوقات أخرى، والأهم هو الفوز باللقب".

وتابع "كل شيء ممكن في المباراة، منتخب الكونغو قادر على المنافسة أمام المغرب، توقعي أن منتخب الكونغو يفوز بنتيجة 2-1.، المغرب لديها افضلية التسجيل خارج الديار، ولكني واثق في قدرات زملائي وانهم يحققوا الحلم والتأهل للمونديال".