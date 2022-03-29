حماية المستهلك: غدا موعد تطبيق السعر الإلزامي للسيارات | فيديو

قال المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه لم يتم إتخاذ إجراءات استثنائية، لأن الوضع خلال الأوقات السابقة، كان الوضع يتحسن بعد الخروج من جائحة كورونا، وكنا نتوقع أن يكون هناك سعر معلن للسيارات وفق الإجراءات العادية.

واضاف أيمن حسام الدين، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، انه مع حدوث الأزمة الروسية الأوكرانية، حدثت حالة من الارتباك الشديد؛ مما جعل حلقات التداول تحركت بشكل عشوائي.

وتابع رئيس جهاز حماية المستهلم، عملنا على رصد الأسواق، ووجدنا أن هناك البعض امتنعوا عن البيع، إضافة إلى شائعات بزيادة الأسعار، وتلك الأزمة سببت ارتباكا كبيرا في سوق السيارات.

واشار أيمن حسام الدين إلى أننا تحركنا بشكل سريع، وتم مناقشة الوضع مع شعبة السيارات والوكلاء، وتم الاتفاق على وجود سعر معلن ورسمي، وسيكون الملزم لسعر السيارة في السوق، وسيتم تطبيق ذلك غدا الأربعاء.