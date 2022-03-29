محمد صلاح يستخدم سلاح الجلسات النفسية مع لاعبي المنتخب قبل لقاء السنغال

قال الإعلامي محمد شبانة، إن الدولي المصري محمد صلاح عقد جلسات نفسية مع لاعبي المنتخب، خلال الساعات القليلة الماضية، وحرص صلاح على تطوير فكرة الجلسات الجماعية إلأى جلسات منفردة مع كل لاعب لتحفيزه لمباراة السنغال .



وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية، ببرنامجه "بوكس تو بوكس"، على فضائية ETC: " : “لم يستثن صلاح أحدا من اللاعبين في جلساته حتى المؤكد جلوسهم على دكة البدلاء، في إطار بث روح الجماعية والأسرة الواحدة داخل الفريق، وهو ما ألهب حماس اللاعبين للمشاركة وبات الثلاثة وعشرون لاعبا ينتظرون بفارغ الصبر إعلان مشاركتهم في لقاء السنغال المصيري”.



وأتم تصريحاته: "صلاح استمع لبعض الملاحظات على أداء عدد من اللاعبين في مباراة الجمعة الماضي من كيروش وحرص على توصيل الرسالة بطريقته حتى لا يكون وقعها سلبيا عليهم ما يؤثر على المعنويات قبل مواجهة السنغال.