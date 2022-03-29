حماية المستهلك: نسب حل الشكاوى ارتفعت إلى 86%.. فيديو

قال المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن العمر الافتراضي هي الفترة التي لا بد لمنتج السلعة أن يعلن عنها ويعلن عن اماكن الصيانة والمراكز بعد انتهاء مدة الضمان.

وأضاف أيمن حسام الدين، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، انه لا بد من وجود حد ادني، يقوم بتسجيله مورد السلعة بفترة الضمان وقطع الغيار ومراكز الصيانة لفترات طويلة.

وتابع رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الإتحاد الأوربي ألزم جميع الشركات لتوفير الصيانة، وقطع الغيار لمدة 10 سنوات.

وأشار أيمن حسام الدين إلى ان نسب حل الشكاوي ارتفعت إلى 86%، مؤكدا أنه نعمل وفق لألية هامة، وهي العمل على تنفيذ القرارات الملزمة وحل المشاكل.