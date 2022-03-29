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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|أفضل تطبيقات لتحديد القبلة لآيفون وأندرويد.. وتسريبات تكشف مواصفات فائقة لهواتف Black Shark 5

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

أفضل تطبيقات لتحديد القبلة على آيفون وأندرويد عند السفر


تعد تطبيقات تحديد القبلة للهواتف الذكية من أفضل التطبيقات التى يحتاجها المسافرون لأداء الصلاة ، حيث تتميز تطبيقات القبلة بإمداد المستخدمين بالاتجاه الدقيق خصوصا عند زيارة أماكن غير مألوفة ذات مناطق زمنية مختلفة.

 

تسريبات تكشف مواصفات فائقة لهواتف Black Shark 5 العملاقة


كشفت تسريبات عدد من مواصفات هواتف Black Shark 5 العملاقة والتى سيتم الإعلان عنها رسميا من شركة شاومى الصينية في 30 مارس المقبل، حيث تعتبر الهواتف المخصصة للألعاب والاستخدام الطويل والمكثف واحدة من أفضل الهواتف في 2022.

 

شاومى تطلق رسميا هاتفها Poco X4 Pro 5G.. سعر ومواصفات


أطلقت شركة شاومى الصينية رسميا هاتفها للفئة المتوسطة Poco X4 Pro 5G مع عدد من المواصفات المميزة أبرزها معالج قوى من شركة كوالكوم وبطارية ضخمة بمعدل شحن سريع مع كاميرا وشاشة فائقة الدقة.  

 

لحماية طفلك على الإنترنت.. أفضل طرق لمراقبة ما يشاهده


يواجه الآباء في الوقت الحالي، عددًا من المشكلات المتعلقة بتوفير السلامة والأمن لأطفالهم على الإنترنت، إذ تعد مراقبة ما يشاهده الأطفال أمرا ضروريا للغاية لخطورة المحتوى الذى يتعرض له الطفل على وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت.

 

قريبا.. واتسآب يتيح لمستخدمي آيفون مشاركة ملفات صور وفيديو حتى 2 جيجابايت


كشفت تقارير أن تطبيق واتسآب WhatsApp سيصدر ميزة مذهلة لمستخدمي هواتف آيفون خلال الأيام المقبلة، حيث يتم اختبار الميزة في الوقت الحالي ضمن إصدار تجريبي من المقرر طرحه لبعض المستخدمين.

 

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