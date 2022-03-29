أخبار التكنولوجيا|أفضل تطبيقات لتحديد القبلة لآيفون وأندرويد.. وتسريبات تكشف مواصفات فائقة لهواتف Black Shark 5

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



تعد تطبيقات تحديد القبلة للهواتف الذكية من أفضل التطبيقات التى يحتاجها المسافرون لأداء الصلاة ، حيث تتميز تطبيقات القبلة بإمداد المستخدمين بالاتجاه الدقيق خصوصا عند زيارة أماكن غير مألوفة ذات مناطق زمنية مختلفة.



كشفت تسريبات عدد من مواصفات هواتف Black Shark 5 العملاقة والتى سيتم الإعلان عنها رسميا من شركة شاومى الصينية في 30 مارس المقبل، حيث تعتبر الهواتف المخصصة للألعاب والاستخدام الطويل والمكثف واحدة من أفضل الهواتف في 2022.



أطلقت شركة شاومى الصينية رسميا هاتفها للفئة المتوسطة Poco X4 Pro 5G مع عدد من المواصفات المميزة أبرزها معالج قوى من شركة كوالكوم وبطارية ضخمة بمعدل شحن سريع مع كاميرا وشاشة فائقة الدقة.



يواجه الآباء في الوقت الحالي، عددًا من المشكلات المتعلقة بتوفير السلامة والأمن لأطفالهم على الإنترنت، إذ تعد مراقبة ما يشاهده الأطفال أمرا ضروريا للغاية لخطورة المحتوى الذى يتعرض له الطفل على وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت.



كشفت تقارير أن تطبيق واتسآب WhatsApp سيصدر ميزة مذهلة لمستخدمي هواتف آيفون خلال الأيام المقبلة، حيث يتم اختبار الميزة في الوقت الحالي ضمن إصدار تجريبي من المقرر طرحه لبعض المستخدمين.