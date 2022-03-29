تامر عبدالحميد: عمر جابر اختيار موقف من كيروش.. والأفضلية للفراعنة أمام السنغال

قال تامر عبدالحميد نجم الزمالك السابق، إن منتخب مصر يمتلك حظوظا كبيرا في تخطي عقبة السنغال والتأهل لنهائيات كأس العالم.

وأضاف تامر عبدالحميد، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" السنغال هدفها تستعين بالجماهير حتى تعيد المباراة لنقطة الصفر ويسجلوا هدفا وتبدأ المنافسة بين الفريقين، ونحن لنا الأفضلية، في مباراة اليوم بعدما سجلنا هدفا في المباراة الماضية".

وتابع:" لقد واجهنا السنغال، في مباراتين متتاليتين، نهائي أمم افريقيا وتصفيات كاس العالم ولم ينجحوا في تسجيل أي هدف في شباكك، ونحن قادرون على تكرار ذلك، في مواجهة اليوم ".

وواصل : "عمر جابر كان اختيار محترم وموفق من كيروش لمباراة السنغال، هو اختار لاعب حريف لمواجهة ساديو ماني، ولما حريف يلعب على حريف زيه يقدر يوقفه، هو عنده خبرات كبيرة مع الأندية والمنتخب لخوض مباراة الإياب".

واختتم : "ياسر ابراهيم يجب أن يشارك في لقاء اليوم ، بعد المستوى الذي قدمه في لقاء الذهاب، والأقرب أن يلعب محمود علاء، نظرا لصعوبة مشاركة الثنائي علي جبر أو رامي ربيعة، لبعدهم عن الأجواء، ولكن الفروق الفنية بين الثلاثة ليست بعيدة".