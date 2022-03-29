خيري رمضان يجري جولة داخل متحف القوات الجوية ويركب طائرة عسكرية

أجرى الإعلامي خيري رمضان، تحقيقا خاصا من داخل متحف القوات الجوية، وأطلع في جولة بكاميرا برنامج "حديث القاهرة"، على قناة القاهرة والناس، على قاعات المتحف وتصميمات أقدم الطائرات المصرية والمعدات العسكرية وقاعة الشهداء، والطائرات التي شاركت في حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973.

وجلس الإعلامي خيري رمضان، في جولته داخل متحف القوات الجوية، على مقعد القائد داخل كبينة القيادة في إحدى الطائرات الحربية التي شاركت في صناعة التاريخ المصري.



وقابل الإعلامي خيري رمضان، اللواء طيار أركان حرب جاد الكريم نصر محمد، من أبطال حرب أكتوبر، والذي روى ذكرياته مع حرب أكتوبر قائلا: "الطائرة بتاعتى طلعت بها ثلاث طلعات واشتبكت في الطلعة الثالثة ووقعنا أربع طائرات فانتوم وسقطت طائرتي، وكانت على ارتفاع منخفض جدا، وبُلغت شهيد لمدة 3 أيام ثم رجعت سيرا لمدة 50 كيلو وكنت مصاب وإصابتي كبيرة".

وروى اللواء طيار أركان حرب عبد المنعم همام، من أبطال حرب أكتوبر، أقوى معاركه خلال الحرب قائلا: "كان في اشتباك بإحدى معارك بورسعيد مع 16 طائرة واحنا كنا أربع طائرات وكانت معركة جوية كبيرة، وأسقطت طائرة ميراج وأشعر بالفخر وكان القتال كبير ودي علامة بارزة في تاريخي".