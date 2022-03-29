وزير الخارجية القطري يعرب عن سعادته بزيارة مصر

أعرب وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن، عن سعادته بزيارة مصر ولقاء وزير الخارجية سامح شكري.

وكتب وزير الخارجية القطري على تويتر: "يسعدني زيارة القاهرة ولقاء أخي سعادة السيد سامح شكري، وزير خارجية جمهورية مصر العربية".

وأضاف: "حيث تباحثنا آخر المستجدات الدولية، ومجمل العلاقات الثنائية بين بلدينا الشقيقين، وسبل الانتقال بها إلى مجالات اوسع".

وعُقد الإثنين في القاهرة، اجتماع بين وزير الخارجية سامح شكري وشقيقه الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بقطر، وتناول الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وأهمية تعزيز التعاون والتنسيق بينهما في المجالات المختلفة.

وأشاد الجانبان بعمل أعضاء اللجان الثنائية المشتركة المنبثقة عن بيان العُلا، واستكمالها لأعمالها في أجواء سادتها المهنية والروح الأخوية، والتي تم من خلالها التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، والتوصل للتوافق بشأن الموضوعات المدرجة على جداول أعمالها، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وثمّن الجانبان، المستوى الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وعودتها إلى وضعها الطبيعي وأصلها المتين، كما يود الجانبان الإعلان عن قرارهما بتشكيل لجنة مشتركة برئاسة وزيريّ الخارجية بالبلدين الشقيقين بهدف التشاور المستمر وتعزيز التعاون والتنسيق في المجالات كافة.