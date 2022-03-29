مدرب منتخب الجزائر: نركز للوصول إلى المونديال على حساب الكاميرون

كشف المدير الفني للمنتخب الجزائري لكرة القدم جمال بلماضي، عن أهمية وضرورة التركيز خلال مواجهة المنتخب الكاميروني اليوم الثلاثاء، في مباراة الإياب المؤهلة لمونديال كأس العالم، والمقامة على ملعب الشهيد مصطفى تشاكر بالبليدة (شمالي الجزائر).



وأوضح بلماضي -خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس، عشية المباراة- أنه لابد من التركيز لإنهاء المهمة بنجاح وقطع تأشيرة المونديال، واستكمال مباراة الإياب بنفس الروح عقب الفوز في مباراة الذهاب بالكاميرون.



واستدعى بلماضي، أمس، لاعب نادي وست هام الإنجليزي سعيد بن رحمة، تحسبا لمواجهة اليوم، ولتدعيم صفوف "الخضر"، وانضم اللاعب إلى المران الأخير مع زملائه أمس.



وكان المنتخب الجزائري قد أطاح بمضيفه الكاميروني خلال لقاء الذهاب، بملعب جابوما، بنتيجة (1-0) بهدف للمهاجم إسلام سليماني في الدقيقة 40.

من جهته، عبَّر المدير الفني للمنتخب الكاميروني ريجوبار سونج -في تصريحات صحفية- عن ثقته في إصلاح أخطاء مباراة الذهاب، مشيرًا إلى أن لاعبيه لديهم رغبة كبيرة في التواجد بمونديال كأس العالم لكرة القدم 2022.