منتخب تونس ينهي استعداداته لمواجهة مالي اليوم في تصفيات كأس العالم

أنهى المنتخب التونسي لكرة القدم، تدريباته؛ استعدادا لمواجهة نظيره المالي اليوم الثلاثاء، في إياب المباراة الفاصلة للترشح لكأس العالم والتي ستقام بملعب حمادي العقربي برادس في تونس.



وذكر الاتحاد التونسي لكرة القدم -في بيان- أن الفريق أجرى تدريبات خفيفة لتفادي الإرهاق مع قرب موعد المواجهة، موضحا أن المنتخب سيلعب باللون الأبيض، فيما سيرتدي الحارس اللون الأسود، بينما سيرتدي المنتخب المالي اللون الأصفر.



يذكر أن طاقم تحكيم المباراة يضم الحكم السنغالي ماجات نداي حكما رئيسيا، ويساعده مواطنوه دجيبريل كامارا وسامبا ماليك وسي عيسى حكما رابعا، فيما سيشرف على تقنية التحكيم بالفيديو من هولندا فان بوكل باوليس وكامفويس جوشام.