عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية التونسي: ملتزمون بتطوير منظومة حقوق الإنسان في بلادنا احتراما لتعهداتنا

عثمان الجرندي
عثمان الجرندي

قال وزير الخارجية التونسية عثمان الجرندي إن تطوير منظومة حقوق الإنسان هو مسار يومي التزمت به تونس وفقا لتطلعات شعبها واحتراما لتعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.


جاء ذلك خلال لقائه مع وفد من "اللجنة الفرعيّة لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" ، برئاسة عبد الله ونير، الذي يزور تونس خلال الفترة من 27 مارس حتي 2 أبريل المقبل. 


وقال الجرندي - في بيان لوزارة الخارجية التونسية - إن مختلف الجهات التونسية على استعداد لتوفير جميع التسهيلات للوفد، متمنيا لهم النجاح في مهمتهم، موضحا أن المكتسبات التي تحققت لا تخفي بعض النقائص التي تعمل الدولة التونسية على تجاوزها وذلك من خلال متابعة التوصيات الهامة الصادرة عن أجهزة المعاهدات ذات الصلة. 


وأضاف الجرندي أن مثل هذه الزيارات تمكن من التحاور المباشر البناء وتساعد الدولة المعنية على تطوير منظومتها على المستوى المؤسساتي والتشريعي، مشددا على انفتاح بلاده على جميع التوصيات التي ستتقدم بها اللجنة.


وفي السياق ذاته، قدم رئيس الوفد نبذة عن ولاية اللجنة الفرعية وآليات عملها، مثمنا الخطوات الإيجابية التي حققتها تونس في مجال مكافحة التعذيب والوقاية منه، لا سيما من خلال إنشاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، معربا عن تقدير اللجنة الفرعية لانفتاح تونس البناء على التعاون مع جميع أجهزة المعاهدات.


وأوضحت أن أعضاء الوفد اجتمعوا مع ممثلي الجهات التونسية المعنية للوقوف على الخطوات التي قامت تونس بتنفيذها في سياق التزامها بأحكام البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب الذي صادقت عليه تونس عام 2011 ،حيث تناول الاجتماع الجوانب اللوجستية للإعداد المحكم للزيارة وتيسير مهمة الوفد.


تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب أُنشئت عملاً بأحكام البروتوكول الإختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب ، الذي خول لها القيام بزيارات مفاجأة إلى الدول الأطراف في البرتوكول وهي صلاحية مخولة إلى اللجنة الفرعية دون غيرها من آليات أجهزة المعاهدات الدولية أو آليات الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، وتعد هذه الزيارة الثانية التي تؤديها اللجنة إلى تونس بعد زيارتها في أبريل 2016، ومن المنتظر أن تقوم اللجنة بصياغة تقرير تضمنه توصياتها في حدود ولايتها.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون أسعار الذهب.. قفزة هائلة في المعدن الأصفر وعيار 21 يسجل أرقاما تاريخية

براءة "لورديانا".. الحبس عام لـ "حمو بيكا" و"عمر كمال" بسبب أغنية "أنتي معلمة"

5جنيهات انخفاضا.. شعبة الدواجن تزف خبرا سارا للمواطنين قبل رمضان

ارتفاع سعر الدولار في البنوك مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 29- 3- 2022

موجة حارة.. الأرصاد تطمئن المواطنين بشأن طقس الأسبوع المقبل

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم 29-3-2022

جماهير السنغال تهاجم لاعبي منتخب مصر لحظة وصولهم داكار

ترشيحاتنا

العفو الدولية: الغزو الروسي لأوكرانيا تكرار للحرب في سوريا

موعد مباراة مصر والسنغال والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

وزير الدفاع يتابع إعداد وتأهيل المقاتلين المنضمين حديثاً لوحدات مكافحة الإرهاب بالجيش الثالث الميداني

ميدو عن هجوم جماهير السنغال على محمد صلاح: خايفين منه

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 29-3-2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات.. صرخة مومياء.. البحرين تنتصر للحجاب.. وعصفور يعشش في شعر امرأة لمدة أشهر

لن تصدق.. عصفور يعشش داخل شعر امرأة لمدة 84 يوما

بعد 3 آلاف عام.. تركيب أصوات في فيديو لمومياء يجعلها تصرخ| شاهد

فيديو مرعب.. لحظة ابتلاع أفعى الكوبرا لـ ثعبان ضخم |شاهد

فيديو

12 مليون دولار وتصنيف متقدم.. مكاسب بالجملة في انتظار المنتخب المصري حال التأهل للمونديال "فيديوجراف"

لن نورد الغاز مجانا .. روسيا تبعث رسالة تحذيرية بشأن نفطها

سكب عليه البنزين وأحرقه.. تفاصيل مرعبة في واقعة قتل مصطفى سراج "فيديوجراف"

فيديو جراف.. شركة مشابهة مزيفة.. هيئة البريد تحذر المواطنين

المزيد

ساحة رأي

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كريمة أبو العينين

كلمنى وإيدك وراك

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "18"

اﻟﻤﺰﻳﺪ