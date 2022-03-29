وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى المغرب

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى العاصمة المغربية الرباط مساء الاثنين، في إطار زيارة عمل تستمر حتى 30 مارس الجاري.



وكان في استقبال المسؤول الأمريكي، بمطار الرباط سلا الدولي، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة.



وسبق أن أكد بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، أن هذه الزيارة ستتناول مختلف أوجه التعاون متعدد الأشكال، وبحث فتح آفاق جديدة للشراكة في خدمة التنمية والسلم الإقليمي والدولي.