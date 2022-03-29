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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استمرار ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا في أنحاء العالم

صدى البلد

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميًا، الإثنين، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

 

في البرازيل، أعلن المجلس الوطني لأمانات الصحة تسجيل 77 حالة وفاة، و9 آلاف و923 إصابة خلال اليوم الأخير، ما يرفع حصيلة الوفيات المسجلة هناك منذ ظهور الوباء إلى 658 ألفا و956 حالة، بينما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة طوال تلك الفترة 29 مليون و852 ألفا و341 إصابة.

 

وسجلت سلطات الصحة الفرنسية 149 حالة وفاة، و29 ألفا و455 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 141 ألفا و821 حالة، والإصابات إلى 25 مليون و59 ألفا و28 إصابة.

 

وأفادت وزارة الصحة الأرجنتينية بوفاة 34 شخصا وإصابة ألفي و655 آخرين بالفيروس، لتبلغ حصيلة الوفيات 127 ألفا و943 حالة، والإصابات 9 ملايين و28 ألفا و730 إصابة.

 

كما أفادت وزارة الصحة في جمهورية الدومينيكان بتسجيل 30 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل إجمالي الإصابات إلى 577 ألفا و910 إصابات، فيما توقفت حصيلة الوفيات عند 4 آلاف و375 حالة، لعدم تسجيل أية وفيات خلال اليوم الأخير.

 

ورصدت وزارة الصحة في كولومبيا 12 حالة وفاة، و296 إصابة جديدة، ترتفع بها حصيلة الوفيات إلى 139 ألفا و585 حالة، وحصيلة الإصابات إلى 5 ملايين و917 ألفا و27 إصابة.

 

فيما رصدت السلطات الصحية في بيلاروسيا 6 وفيات و526 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6 آلاف و791 حالة، والإصابات إلى 959 ألفا و802 إصابة.

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