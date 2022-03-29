وزير الزراعة: مصر لديها قدرة تخزينية للقمح تصل لـ 6.5 مليون طن

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن الدولة لديها قدرة تخزينية للقمح تصل إلى 6.5 ملايين طن.



وأضاف الوزير القصير ـ خلال اتصال هاتفي مع قناة "إم بي سي مصر" الفضائية لبرنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب، إنه تم زراعة 3 ملايين و650 ألف فدان والإنتاجية المتوقعة 10 ملايين طن، موضحا أن سعر القمح هذا العام وصل لـ 885 جنيها بزيادة كبيرة عن العام الماضي وذلك لتحفيز المزارعين وعليهم توريد 12 إردب بحد أدني.



وأشار إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تؤكد على أن الدولة تبذل كل جهد لتوفير السلع والخدمات للمواطنين، إضافة إلى قيام رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي بعمل لجنة لمتابعة الجهود التى تتخذ لتوفير السلع والخدمات.



وأكمل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة أطلقت قافلة بوجود 21 منفذا متنقلا، إضافة إلى أنه لدينا 171 منفذا ثابتا تغطي جميع محافظات الجمهورية.



وأعلن افتتاح أكبر معرضين بحديقة الأورمان، ومعرضا آخر تم افتتاحه بشارع الهرم بالجيزة، كاشفا عن سعر اللحوم البلدى يباع الكيلو بـ 135 جنيه وسعر الدواجن والبيض أقل من السوق بنسبة 25% .



وتابع الوزير القصير أن المعرض سيستمر طوال شهر رمضان المبارك والسلع موجودة بكميات متوافرة، مضيفا أن كل العارضين من وزارة الزراعة وهناك عارضين من خارج الوزارة وجميع السلع متوفرة ولا داعي للتزاحم عليها.