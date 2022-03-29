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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تقرير طبي يحدد موعد عودة أكرم توفيق بعد خضوعه لبرنامج تأهيلي مكثف

أكرم توفيق
أكرم توفيق

قال الإعلامي محمد شبانة،أن أكرم توفيق لاعب الفريق الأول بالأهلي يواصل أداء برنامجه التأهيلي بعد إجرائه لعملية الرباط الصليبي  حيث بدأ مرحله الجري الخفيف حول الملعب ضمن البرنامج التأهيلي الذي قطع فيه مشواراً كبيراً.


وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية، ببرنامجه "بوكس تو بوكس"، على فضائية ETC:" من المتوقع عودة أكرم توفيق للملاعب من جديد خلال 4 أشهربعدما قطع اللاعب شوطا كبيرا في عمليات التأهيل بأحد المراكز المتخصصة في قطر منذ ما يقرب من شهرين.


وواصل شبانة: "يتابع الجهاز الطبي للأهلي بقيادة أحمد أبو عبلة حالة أكرم توفيق ومراحل البرنامج التأهيلي ومن المقرر سفر أحد أعضاء الجهاز الطبي إلي قطر لاطمئنان على اللاعب.


وأختتم : وفقا للبرتوكول العالمي لجراحات الرباط الصليبي يعود أي لاعب إلى الملاعب بعد تسعة شهور من إجراء العملية الجراحية ولكن أكرم توفيق يخوض برنامجا تأهيليا مكثفا لتقليص المدة المحددة لعودته للملاعب.

محمد شبانة اكرم توفيق الأهلى أبو عبلة

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