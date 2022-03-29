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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد زاهر يكشف توقعه لمباراة مصر والسنغال

أحمد زاهر
أحمد زاهر

كشف النجم أحمد زاهر عن توقعه لمباراة اليوم بين مصر والسنغال.

وقال أحمد زاهر  في تصريح خاص لصدى البلد: "منتخب مصر سيفوز على السنغال بهدف دون رد سيسجله محمد صلاح ايضا".

وتابع أحمد زاهر:" الشعب المصري يستاهل فرحة وربنا هيقف معانا بأذن الله وكلما هنحتفل بكرة".

موعد مباراة مصر والسنغال

ويلعب منتخب مصر مع نظيره السنغالي فى السابعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة فى العاصمة السنغالية داكار.

وحقق منتخب مصر الفوز الوحيد لأصحاب التصنيف الثانى على أصحاب التصنيف الأول، على الرغم من إقامة مباراة الذهاب على ملاعب المنتخبات أصحاب التصنيف الثاني، إلا أنه لم يحقق أي منتخب من التصنيف الثاني الفوز سوى مصر، حيث تعادلت الكونغو الديمقراطية وغانا أمام المغرب ونيجيريا، وخسرت الكاميرون ومالي أمام الجزائر وتونس.

وحقق منتخب مصر فوزاً صعباً على ضيفه السنغالي بهدف دون رد، مساء الجمعة، فى ذهاب الدور الفاصل بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

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