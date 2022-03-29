هشام يكن: مباراة مصر والسنغال تفتح بوابة الاحتراف للاعبين

يرى هشام يكن نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن مباراة مصر والسنغال هي حلم لكل اللاعبين المتواجدين بالبعثة حاليا موضحا أنها ستكون تأشيرة لدخول التاريخ وتفتح بوابة الاحتراف للاعبين.



وأضاف يكن في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس مع الإعلامي محمد شبانة المُذاع على فضائية ETC: "حينما كنت لاعب كان احساس خوض المباريات المؤهلة لكأس العالم مختلف تماما، وأكيد هو نفس شعرو اللاعبين حاليا، هي مباراة ستضعك مع فئة ومستوى مختلف تمام من المنتخبات".



وواصل يكن: "لدينا مشكلة وحيدة في مباراة الغد وهي السيطرة على وسط الملعب ومنع منتخب السنغال من الاستحواذ على الكرة، وبالتأكيد سيجد كيروش حلول لغياب عدد من المدافعين المؤثرين".