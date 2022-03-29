رمضان السيد: السنغال منتخب أوروبي وتقارب ثلاثي الوسط يوقف خطورة المنافس

تحدث رمضان السيد نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن حظوظ منتخب مصر أمام السنغال في مباراة الفريقين اليوم، الثلاثاء، موضحا أن المنتخب السنغالي فريق أوروبي يملك اسكواد مميز للغاتية ويقترب في مستواه من المنتخبات الأوروبية.



وأضاف السيد في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس مع الإعلامي محمد شبانة المُذاع على فضائية ETC: "يجب تقارب ثلاثي الوسط النني والسولية وحمدي فتحي من بعضهما أمام قوة واندافع لاعبي السنغال، وهناك مهام ثقيلة على الجناحين في التغطية الدفاعية واللعب على المرتدات واستغلال السرعات".



وواصل السيد: "هناك عائق كبير في خط الدفاع بالمنتخب بعد مسلسل افصابات الطويل الذى لاحق لاعبي هذا الخط، بعد اصابة أكرم توفيق وحجازي وعبد المنعم وزاد عليهم إيقاف الونش، لكن المنتخب يملك حلول لتعويض هذه الغيابات".



وأتم تصريحاته: "مطلوب من المنتخب أن يلعب بتوازن كبير بين الدفاع والهجوم، والرهان على وسط الملعب والجناحين لتقييد حركة لاعبى السنغال".