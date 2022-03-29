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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

90 دقيقة تفصل منتخب مصر عن تحقيق حلم المونديال

منتخب مصر
منتخب مصر

ساعات قليلة تفصلنا عن مباراة الحسم بين المنتخب الوطني لكرة القدم ونظيره السنغالي، في إياب المرحلة النهائية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

المباراة ستقام في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "عبد الله واد" بالعاصمة السنغالية داكار، وهو اللقاء الرسمي الأول الذي يقام على هذا الملعب الجديد الذي افتتح في شهر فبراير الماضي، حيث يسع الملعب لما يقرب من 50 ألف مشجع.

90 دقيقة فقط تفصل منتخبنا الوطني عن حلم بلوغ المونديال للمرة الثانية على التوالي، والرابعة في تاريخ الفراعنة، وذلك بعدما شارك في نسخ 1934 و1990 في إيطاليا، و2018 في روسيا.

وفي حال النجاح في عبور عقبة السنغال اليوم، سيحقق منتخب مصر رقما جديدا، بتأهله لنهائيات كأس العالم في نسختين متتاليتين لأول مرة في تاريخ الفراعنة، وذلك بعد المشاركة في البطولة الماضية عام 2018.

ويملك منتخب مصر ثلاث فرص في لقاء اليوم أمام السنغال من أجل العودة من داكار بتذكرة التأهل لمونديال قطر، حيث يحتاج الفراعنة لتحقيق الفوز بأي نتيجة أو التعادل بأي نتيجة أو الخسارة بفارق هدف واحد باستثناء نتيجة 1-0، من أجل حجز مقعد في نهائيات كأس العالم، فيما سيكون المنتخب السنغالي مجبرا على تحقيق الفوز بفارق هدفين أو أكثر لحسم التأهل.

وكان منتخب مصر قد فاز على نظيره السنغالي بهدف دون رد، في لقاء الذهاب الذي أقيم الجمعة الماضي بإستاد القاهرة الدولي، ليجتاز الاختبار الأول في مصر، في انتظار تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الغد بالسنغال.

بعثة منتخب مصر وصلت داكار في الساعات الأولى من صباح أمس الإثنين، بعد رحلة استغرفت 8 ساعات على متن طائرة خاصة، ويرافق البعثة جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وكل أعضاء المجلس، لدعم ومؤازرة اللاعبين لتحقيق حلم بلوغ المونديال.

ويغيب عن صفوف منتخب مصر في لقاء اليوم، ثنائي خط الدفاع محمد عبد المنعم ومحمود حمدي الونش، الأول يغيب بسبب الإصابة بكسر في الأنف التي تعرض لها في لقاء الذهاب أمام السنغال، والثاني لم يسافر مع بعثة المنتخب بسبب الإيقاف.

وكان كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني، قد استدعى الثنائي رامي ربيعة مدافع الأهلي، وعلي جبر مدافع بيراميدز من أجل تدعيم صفوف الفريق في اللقاء المرتقب، بجانب ثنائي خط الدفاع المتواجد في القائمة "ياسر إبراهيم وأيمن أشرف".

ويعتمد المنتخب الوطني على قوة وصلابة دفاعاته وحراس مرماه، خاصة في مبارياته أمام المنتخب السنغالي، وذلك بعدما حافظ الفراعنة على نظافة شباكهم في مباراتين متتاليتين أمام أسود التيرانجا، الأولى كانت في نهائي النسخة الماضية لكأس الأمم الإفريقية بالكاميرون، حيث تعادلا بدون أهداف في الوقت الأصلي والإضافي للقاء، قبل أن تبتسم ضربات الترجيح للسنغال، والثانية في لقاء ذهاب الدور الحاسم لتصفيات المونديال الجمعة الماضي، الذي انتهى بفوز مصر بهدف نظيف.

كما يسعى البرتغالي كارلوس كيروش، لتحقيق إنجاز شخصي بالمشاركة في المونديال للمرة الخامسة في مسيرته التدريبية، وذلك بعدما قاد منتخب إيران لبلوغ كأس العالم مرتين، كما صعد بمنتخبي البرتغال وجنوب إفريقيا.

واستقر كيروش على أغلب العناصر التي سيدفع بها في التشكيل الأساسي لمنتخب مصر في مباراة الليلة، إذ سيتواجد كل من محمد الشناوي في حراسة المرمى، وعمر جابر وياسر إبراهيم وأحمد فتوح في الدفاع، مع وجود مفاضلة بين الثنائي علي جبر وأيمن أشرف لإكمال الخط الخلفي.

ولا يوجد خلاف على استمرار الثلاثي "محمد النني وحمدي فتحي وعمرو السولية" في خط وسط المنتخب الوطني، بالإضافة إلى محمد صلاح ومحمود تريزيجيه في الهجوم، مع الدفع بعمر مرموش في التشكيل الأساسي بدلا من مصطفى محمد الذي بدأ اللقاء الماضي.

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