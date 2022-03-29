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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

سعفان: تعيين 2522 منهم 17 "قادرون باختلاف" بالقليوبية

وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان ، أن مديرية القوي العاملة بمحافظة القليوبية قامت بتعيين 2522  شابا، من بينهم 17 "قادرون باختلاف" من خلال شهادات القيد "كعب العمل" المرتدة من القطاع الخاص لمكاتب التشغيل، وذلك من بين 8024 من راغبى العمل المسجلين بهذه المكاتب ، فضلاً عن توفير 619  فرصة عمل للشباب من الجنسين.   

وقال وزير القوي العاملة: إن المديرية قامت بصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة  المسجلة بالمديرية، منها 9 منح مولود جديد، و4 منح  زواج ، ومنحة وفاة أحد الأقارب لعامل ،  بإجمالى 33  ألف جنيه لـ 14 عاملاً من المسجلين ، فضلاً عن تسجيل 1095 عاملا غير منتظم جديد على المنظومة ليصل المسجلين إلى 23939 عاملا .

ومن جانبها أوضحت إيمان السيد شحاتة مدير المديرية- في تقريرها للوزير عن  إنجاز المديرية خلال شهر فبراير الماضي-أن المديرية قامت بإجراء قياس مستوى المهارة 1980 عاملا على المهن المختلفة، واستخراج 1488 ترخيص بمزاولة الحرفة على المهن المختلفة ، وتوثيق 8  شهادات  قياس مستوى المهارة للعمل بالخارج ، وتوجيه  27 خطابا لم هم غير خاضعة للقياس والمزاولة وغير واردة بالقرارات الوزارية فى هذا الشأن ، ومنح 3 تصاريح تشغيل إضافي ، فضلاً عن تجديد ترخيص عمل للأجانب.    

كما قامت المديرية بالتفتيش في مجال التفتيش العمالي وعلاقات العمل على 865 منشأة دوريا ، وعمل 34 حملة تفتيش شامل ، وأسفر ذلك عن تحرير 195 محضرا ، كما تم التفتيش على 81 منشأة يعمل بها 81 طفلا ، وتم إنذار 22 منشأة منها بالمخالفات لإزالتها ، وتحرير 4 محاضر لمنشآت مخالفة ، وعمل 6 ندوات توعية في مجال تنظيم الأسرة والسكان، وإجراء التفتيش على 329 منشأة فى مجال السلامة والصحة المهنية ، وأسفر عن تحرير 195 محضرا، وتم عقد 12 ندوة توعية ، كما تم بحث 113 شكوى ، ومنح 10 تراخيص المنشآت ، وإجراء 47 قياس ميداني  .   

وفى مجال علاقات العمل بلغت الشكاوى المقدمة لمكاتب علاقات العمل 237 شكوى، تم تسوية 12 منها ودياً ، وإحالة  45  للقضاء ، وحفظ 109 شكوى ، ومازالت هناك 71 شكوى تحت البحث والدراسة ، وعمل معاينة للمنشآت التى تم تحرير محاضر لها بناء على طلب الجهات القضائية . 

وأضافت مدير المديرية، أنه في مجال التدريب المهني ، تم تنفيذ دورة تدريبية على مهنة التفصيل والحياكة بمركز التدريب المهني لـ 15 متدرباً ، وتم الإنتهاء من دورة تدريبية أخرى على مهنة التفصيل والحياكة بوحدة التدريب المتنقلة بعد نقلها إلي قرية كفر شبين - مركز شبين القناطر لـ 12 متدرباً ، وبدء دورة جديدة على نفس المهنة لـ 12 متدربة .   

وأشارت إلي أنه تنفيذا لتوجيهات الوزير بالمتابعة الميدانية لكافة المنشآت للتأكد من اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية،  لضمان الحفاظ على سلامة وصحة العاملين في تلك المنشآت في ظل  أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، فقد قامت المديرية  بالتفتيش من قبل مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية على 400 منشأة ، فضلا عن إعداد خطة لأعمال التطهير والرش الخاصة بمقر المديرية والمناطق والمكاتب التابعة لها بالمحافظة  . 

وزير القوي العاملة 2
وزير القوي العاملة 2
وزير القوى العاملة محمد سعفان قادرون باختلاف القليوبية كعب العمل

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