موعد مباراة مصر والسنغال والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية مساء اليوم الثلاثاء لمتابعه مباراة المنتخب الأول أمام السنغال في داكار في إياب الجولة الأخيرة من منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

موعد مباراة المنتخب والسنغال في تصفيات كاس العالم قطر

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة .

القنوات الناقلة لمباراة المنتخب والسنغال

ومن المقرر أن يتم إذاعة المباراة عبر قناتي أون تايم سبورت 1 ، وأون تايم سبورت 2 .

التشكيل المتوقع للمنتخب أمام السنغال

ومن المتوقع أن يدفع كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب بتشكيل مكون من

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: عمر جابر، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، أحمد فتوح.

الوسط: حمدي فتحي، محمد النني، عمرو السولية.

وفي الهجوم: محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش

وغادرت مطار القاهرة الدولي، اول أمس، بعثة المنتخب الوطني، متجهة إلى دولة السنغال، استعدادا لملاقاة نظيره السنغالي في مباراة الإياب المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم فى قطر 2022.

وَأنهت سلطات مطار القاهرة،إجراءات سفر بعثة المنتخب الوطني، من خلال صالة 4، المخصصة للطيران الخاص؛ تحت إشراف اللواء أشرف حافظ مدير مبنى الركاب رقم 1 بالمطار.

وخاض المنتخب الوطني بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، صباح أمس الأول، الأحد، مرانه الأخير، قبل التوجه إلى السنغال، وشهد المران مشاركة رامي ربيعة وعلي جبر اللذين تم استدعاؤهما بعد إصابة محمد عبد المنعم بكسر فى الأنف وغياب محمود حمدي الونش لتراكم البطاقات.

وتغلب منتخب الفراعنة على نظيره منتخب السنغال بهدف نظيف فى ذهاب الدور الحاسم لتصفيات كأس العالم 2022 في قطر؛ ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر الوطنى اليوم الثلاثاء نظيره منتخب السنغال فى لقاء الإياب بداكار ضمن منافسات الدور الحاسم لتصفيات المونديال.

وجاء هدف منتخب مصر من تسديدة لـ محمد صلاح ارتطمت بعارضة السنغال ثم اصطدمت بـ ساليو سيسه، مدافع أسود التيرانجا، وسكنت الشباك في الدقيقة الرابعة من زمن المباراة.