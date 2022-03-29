محافظ القاهرة: لا تهاون مع محتكري السلع الغذائية لافتعال الأزمات ورفع الأسعار

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أنه لا تهاون مع محتكري السلع الغذائية لافتعال الأزمات ورفع الأسعار لتحقيق مكاسب غير مشروعة من وراء ذلك.

ونوه محافظ القاهرة في تصريحات صحفية إلى أنه سيتم الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الاتجار في السلع المدعمة حتى يصل الدعم لمستحقيه.



ووجه المحافظ الأجهزة التنفيذية بالمحافظة باستمرار تكثيف الحملات مع إحكام الرقابة على الأسواق والتنسيق على مدار الساعة بصورة يومية مع مديرية التموين والأجهزة الرقابية المعنية للتصدي لحجب أو احتكار السلع ، ومنع المغالاة في الأسعار.

وناشد عبد العال المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين ، مؤكدا أن الدولة بكل أجهزتها تبذل كافة الجهود من أجل وقف أي ممارسات احتكارية أو محاولات التلاعب بأسعار السلع .

يذكر أن محافظة القاهرة تمكنت خلال أسبوعين من ضبط ٣٥٠ طن من السلع التموينية والغذائية الأساسية ( كالدقيق والزيت والسكر) المخزنة بغرض الاحتكار والبيع في السوق السوداء بأسعار عالية بهدف تحقيق أرباح على حساب المواطنين استغلالًا للظروف العالمية الراهنة وقرب حلول شهر رمضان ، أو السلع مجهولة المصدر التى تهدد صحة المواطنين ،و تم تحرير المحاضر القانونية اللازمة وقامت النيابة العامة بالتحفظ على المضبوطات .