أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) عزمها إرسال 6 طائرات تشويش إلى ألمانيا تابعة لقوات البحرية الأمريكية، وذلك بهدف تعزيز قدرات حلف شمال الأطلسي.
وقال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي -حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم /الثلاثاء/- إن طائرات (إي آيه-18 جي) لا يتم نشرها لكي تستخدم ضد القوات الروسية في أوكرانيا، بل تماشيًا مع جهود واشنطن لتعزيز قدرات الردع والدفاع لحلف الناتو على طول الجناح الشرقي.
يذكر أن الولايات المتحدة خصصت نحو 7 مليارات دولار لمساعدة أوكرانيا على مواجهة الحرب الروسية ودعم الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي.. حسب مشروع الموازنة الذي نشرته إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.
واشنطن تعتزم إرسال طائرات تشويش إلى برلين لتعزيز قدرة حلف الناتو
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) عزمها إرسال 6 طائرات تشويش إلى ألمانيا تابعة لقوات البحرية الأمريكية، وذلك بهدف تعزيز قدرات حلف شمال الأطلسي.