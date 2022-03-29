واشنطن تعتزم إرسال طائرات تشويش إلى برلين لتعزيز قدرة حلف الناتو

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) عزمها إرسال 6 طائرات تشويش إلى ألمانيا تابعة لقوات البحرية الأمريكية، وذلك بهدف تعزيز قدرات حلف شمال الأطلسي.

وقال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي -حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم /الثلاثاء/- إن طائرات (إي آيه-18 جي) لا يتم نشرها لكي تستخدم ضد القوات الروسية في أوكرانيا، بل تماشيًا مع جهود واشنطن لتعزيز قدرات الردع والدفاع لحلف الناتو على طول الجناح الشرقي.

يذكر أن الولايات المتحدة خصصت نحو 7 مليارات دولار لمساعدة أوكرانيا على مواجهة الحرب الروسية ودعم الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي.. حسب مشروع الموازنة الذي نشرته إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.