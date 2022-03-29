كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 347 ألف إصابة جديدة بكورونا و237 وفاة

أعلنت السلطات الصحية الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء، تسجيل 347 ألفا و374 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال ال(24) ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد منذ بداية تفشي الوباء إلى 12 مليونا و350 ألفا و428 إصابة.



وسجلت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، خلال الفترة نفسها، 237 وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الوفاة إلى 15 ألفا و423 وفاة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية.



وبلغ عدد المرضى الذين يعانون من أعراض خطيرة 1215 مريضا بانخفاض 58 حالة عن اليوم السابق.



وذكرت السلطات الصحية أن موجة الفيروس التي يقودها متغير أوميكرون، بلغت ذروتها الأسبوع الماضي، ومن المتوقع أن تنخفض حالات الإصابة اليومية إلى أقل من 300 ألف في المتوسط في غضون أسبوعين، على الرغم من أن احتمال حدوث انتعاش لا يزال قائما بسبب انتشار "أوميكرون الخفي" شديد الانتقال.