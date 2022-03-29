تامر هجرس لمتابعيه: مع السلام الداخلي يأتي الخارجي

نشر الفنان تامر هجرس ، صورة جديدة له عبر خاصية (الاستوري) بحسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات «إنستجرام».

وظهر تامر هجرس ، بصورة صباحية و علق قائلا:"مع السلام الداخلي يأتي السلام الخارجي ".

ويشارك الفنان تامر هجرس في بطولة مسلسل "أحلام سعيدة"، مع الفنانة يسرا، والذي من المقرر أن يعرض في سباق رمضان المقبل.

المسلسل من تأليف هالة خليل، وإخراج عمرو عرفة، وإنتاج جمال العدل، ويشارك في البطولة غادة عادل، ومي كساب، ونور محمود، ونبيل نور الدين، وجيهان الشماشيرجى، ويعد العمل التعاون الثاني بين يسرا وعمرو عرفة في الدراما التلفزيونية.