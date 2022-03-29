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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. حسن شاكوش بإطلالة غريبة في أحدث ظهور له

صدى البلد

نشر مطرب المهرجانات حسن شاكوش عدة صور عبر قصته علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

 

وظهر في الصور بإطلالة غريبة حيث ارتدي بنطال جينز و تيشرت أبيض، واعتمد نضارة شمسية مختلفة.

حسن شاكوش يشوق جمهوره لـ "أمي العزيزة"

وطرح مطرب المهرجانات حسن شاكوش فيديو كليب أغنيته الجديدة "أمى العزيزة" من كلمات محمد الفزانى وألحان حسام فيكا وتوزيع اسلام شيبسي وإخراج مصطفى السويفى ومن إنتاج شركة ms وتوزيع شركة ديجيتال ساوند.

وتقول كلمات الاغنيه:..

بلغوا امى العزيزة إبنك ضناكى حزين

اه حزين من كل حاجه خلى الزمن يراضيه

فين زمان الطيبة ياما فين زمن الإنسانية

فين زمان القلب الأبيض والمحبة الربانية

فاكرة لمتنا يا امى كل يوم م المغربية

ساعة ما المدفع يضرب وأنتى بتنادي عليا.

وشوق مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، جمهوره بأغنيته الجديدة “أمي العزيزة”، من خلال نشره البوستر الترويجي لها عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتب حسن شاكوش لجمهوره “يوم الخميس باذن الله أمي العزيزه”.

وأثار مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، حالة من الجدل الواسع فور الإعلان عن طرح أغنية جديدة بعنوان “جود مورينج بيبى” واتهمه رواد السوشيال ميديا بسرقة لحن أغنية “بيلا تشاو” والاستعانة به فى أغنيته الجديدة.

 

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