رئيس الحكومة الإسرائيلية يؤجل زيارته إلى الهند

أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء، تأجيل زيارته الأولى إلى الهند والتي كانت مقررة بداية شهر أبريل المقبل.

ووفقا لبيان مقتصب صادر عن مكتب رئيس الحكومة، فإن تأجيل الزيارة جاء بسبب إصابة بينيت بفيروس كورونا، على أن يتم إعادة جدولة الزيارة لاحقا.

وكان من المفترض أن يسافر بينيت إلى الهند يوم السبت المقبل، للمشاركة بالمراسيم الاحتفالية بمناسبة الذكرى الـ30 لإقامة العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين نيوديلهي وتل أبيب.

وتهدف الزيارة إلى تعزيز التحالف بين الهند وإسرائيل، وتعميق العلاقات الثنائية ومناقشة التعاون في مجالات الاقتصاد والزراعة والتكنولوجيا، حيث كان من المفترض أن يلتقي بينيت بمسؤولين كبار آخرين في الحكومة الهندية، وممثلين عن الجالية اليهودية في نيودلهي.



وأمس الإثنين، أعلن وزير الجيش، بيني جانتس، تأجيل زيارته إلى الهند والتي كانت مقررة، اليوم الثلاثاء، وسوغ غانتس قرار بتأجيل الزيارة بسبب الأوضاع الأمنية التي تشهدها اسرائيل بعد عملية الخضيرة التي أسفرت عن مقتل شرطيين إسرائيليين.

واعترفت نيودلهي بإسرائيل في عام 1950، بيد أن العلاقات كانت فاترة لفترة طويلة بين البلدين، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى دور الهند في حركة عدم الانحياز في حقبة الحرب الباردة، علما أنه تأسست علاقات دبلوماسية كاملة بين البلدين في عام 1992.