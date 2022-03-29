الدفاع الروسية تعلن تدمير قاعدة وقود أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، تدمير قاعدة أوكرانية رئيسية للتزود بالوقود في منطقة ريفن؛ علاوة على تدمير 68 منشأة عسكرية أوكرانية و3 مسيرات خلال يوم واحد.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، اليوم الثلاثاء، أن الصواريخ المجنحة الروسية نجحت في تدمير قاعدة وقود كبيرة بالقرب من قرية كليفنا بمنطقة ريفنا.

وتعود أهمية هذه القاعدة لكونها توفر الوقود للمعدات العسكرية الأوكرانية في ضواحي كييف.

وأوضح كوناشينكوف، في تقريره صباح اليوم، الثلاثاء، أن طائرات العمليات التكتيكية الروسية من القوات الفضائية الجوية نجحت في تدمير 68 منشأة عسكرية أوكرانية، من بينها 3 مراكز قيادة و4 أنظمة صواريخ مضادة للطائرات بما في ذلك 3 من طراز "بوك-إم1" وواحدة من طراز "أوسا"، ومحطة رادار واحدة، و5 قاذفات صواريخ متعددة، ومستودعين للذخيرة، و3 مستودعات للوقود ومواد التشحيم، و19 مناطق لتخزين معدات ومعاقل للجيش الأوكراني.

وأضاف كوناشينكوف أن الدفاع الجوي للقوات الفضائية الروسية دمر خلال الليل 3 طائرات أوكرانية بدون طيار في قرية "تشيرنوبايفكا".

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية أنه إجمالا ومنذ بداية العملية العسكرية فقد تم تدمير 123 طائرة، 74 مروحية، و311 طائرة بدون طيار، و1738 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، و181 قاذفة صواريخ متعددة، و726 قطعة مدفعية ميدانية وهاون، و1592 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.