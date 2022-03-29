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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تتاجر مع الله.. طبيبة أسنان تفتح عيادتها بالمجان طوال شهر رمضان| تفاصيل

الدكتورة إيمان السباعي،
الدكتورة إيمان السباعي، طبيبة الأسنان

قالت الدكتورة إيمان السباعي، طبيبة الأسنان، إنها فتحت عيادتها الخاصة بالمجان للكبار والأطفال، بمناسبة قرب قدوم شهر رمضان، منوهة أن هذه المرة الثالثة على التوالي. 
وأضافت إيمان السباعي في مداخلة هاتفية عبر "زووم"، مع برنامج "8 الصبح"، المُذاع على فضائية "دي إم سي"، أنها كانت تقوم في عام 2017 بعمل حملة توعية على "السوشيال ميديا"، من أجل حفاظ على سلامة الأسنان للكبار والأطفال، مضيفة أنها عندما بدأت تعمل في عيادة خاصة، قامت بتخصيص يوماً للكشف بالمجان وذلك قبل جائحة كورونا.
وتابعت طبيبة الأسنان أنها كانت مخصصة الشهر الماضي للكشف بالمجان على الأطفال فقط، وحالياً طوال شهر رمضان سيكون الكشف مجاناً للكبار والأطفال.
وعقبت إيمان السباعي قائلة: "ولو الحالة مش مستهلة أو غير مقتدرة، أنا بتحمل تكلفة العلاج كمان .. وبحتسب ده ثواب من عند ربنا بحُكم زكاة العلم".  

طبيبة أسنان شهر رمضان فضائية دي إم سي برنامج 8 الصبح الاسنان جائحة كورونا

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