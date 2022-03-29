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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

ثروة من الفيتامينات .. طريقة تحضير طاجن الخضار في الفرن

طريقة تحضير طاجن
طريقة تحضير طاجن الخضار

طاجن الخضار في الفرن من الأكلات الصحية المليئة بالعناصر الغذائية والفيتامينات، لذلك يجب تناولها من مرتين إلى 3 مرات في الأسبوع، وتعرف على طريقة التحضير وفقا لموقع novosti.

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مقادير طاجن الخضار في الفرن

2-3 بطاطس
2 فلفل
1 بصلة كبيرة
1 حفنة من الثوم
1 كوسة
1 طماطم 
2 جزر 
1 ملعقة طعام من البسكويت المملح
ملح وفلفل اوريجانو
1 ملعقة صغيرة فلفل حلو
زيت الزيتون

طريقة تحضير طاجن الخضار في الفرن 

1- اغسل الخضار وقشرها وقطّعها إلى مكعبات أكبر.

2- نقطع الكوسة أولًا ونضيف الملح ونتركها لفترة من الوقت ونصفي السائل.

3- يُضاف الملح والفلفل إلى الخضار ويُضاف إليها فتات الخبز والفلفل الحلو المطحون والزيت ويخلط.

4- يُسكب الزيت في المقلاة ، ويُدهن بالزيت ويُغطى قليلاً بورق الألمنيوم لمدة 30 دقيقة، ثم يُكشف ويُخبز لمدة ساعة تقريبًا في الفرن.

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