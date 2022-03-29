ثروة من الفيتامينات .. طريقة تحضير طاجن الخضار في الفرن

طاجن الخضار في الفرن من الأكلات الصحية المليئة بالعناصر الغذائية والفيتامينات، لذلك يجب تناولها من مرتين إلى 3 مرات في الأسبوع، وتعرف على طريقة التحضير وفقا لموقع novosti.
مقادير طاجن الخضار في الفرن
2-3 بطاطس
2 فلفل
1 بصلة كبيرة
1 حفنة من الثوم
1 كوسة
1 طماطم
2 جزر
1 ملعقة طعام من البسكويت المملح
ملح وفلفل اوريجانو
1 ملعقة صغيرة فلفل حلو
زيت الزيتون
طريقة تحضير طاجن الخضار في الفرن
1- اغسل الخضار وقشرها وقطّعها إلى مكعبات أكبر.
2- نقطع الكوسة أولًا ونضيف الملح ونتركها لفترة من الوقت ونصفي السائل.
3- يُضاف الملح والفلفل إلى الخضار ويُضاف إليها فتات الخبز والفلفل الحلو المطحون والزيت ويخلط.
4- يُسكب الزيت في المقلاة ، ويُدهن بالزيت ويُغطى قليلاً بورق الألمنيوم لمدة 30 دقيقة، ثم يُكشف ويُخبز لمدة ساعة تقريبًا في الفرن.