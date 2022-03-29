ثروة من الفيتامينات .. طريقة تحضير طاجن الخضار في الفرن

طاجن الخضار في الفرن من الأكلات الصحية المليئة بالعناصر الغذائية والفيتامينات، لذلك يجب تناولها من مرتين إلى 3 مرات في الأسبوع، وتعرف على طريقة التحضير وفقا لموقع novosti.

مقادير طاجن الخضار في الفرن

2-3 بطاطس

2 فلفل

1 بصلة كبيرة

1 حفنة من الثوم

1 كوسة

1 طماطم

2 جزر

1 ملعقة طعام من البسكويت المملح

ملح وفلفل اوريجانو

1 ملعقة صغيرة فلفل حلو

زيت الزيتون

طريقة تحضير طاجن الخضار في الفرن

1- اغسل الخضار وقشرها وقطّعها إلى مكعبات أكبر.

2- نقطع الكوسة أولًا ونضيف الملح ونتركها لفترة من الوقت ونصفي السائل.

3- يُضاف الملح والفلفل إلى الخضار ويُضاف إليها فتات الخبز والفلفل الحلو المطحون والزيت ويخلط.

4- يُسكب الزيت في المقلاة ، ويُدهن بالزيت ويُغطى قليلاً بورق الألمنيوم لمدة 30 دقيقة، ثم يُكشف ويُخبز لمدة ساعة تقريبًا في الفرن.