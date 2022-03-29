محافظ كفر الشيخ يشهد تسليم 9 عقود تقنين أراضي أملاك الدولة

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تسليم 9 عقود تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة، مع استكمال جميع الإجراءات الخاصة بالتقنين وموافقة الجهات المعنية طبقاً للقانون، من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور عدد من رؤساء مراكز ومدن المحافظة، ومتابعة محمود رفعت، مسئول لجنة التقنين، وهيثم ندا، مسئول منظومة التقنين الإلكترونية، وبدر زيدان، مسئول التعاقدات.



وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنه تم تسليم 9 عقود تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين، بمراكز "الحامول، بلطيم، سيدى سالم، بيلا"، مؤكداً أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها وأيضا التيسير على المواطنين واضعي اليد بنطاق المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في هذا الشأن.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن إجمالي عقود التقنين التي تم تسليمها للمواطنين من واضعي اليد حتى الآن بلغ 795 عقداً، وإن قرارات التقنين تعد إنجازا وإضافة كبيرة للمحافظة، مشيدًا بتضافر جهود كل الجهات التنفيذية في إتمام عمليات وإجراءات التقنين.

وأضاف: “إننا نعالج تراكمات سنوات ماضية وهو الذي يتطلب الاهتمام وسرعة التعامل من قبل الوحدات المحلية مع ملفات التقنين والتصالح داخلها بمنتهى الشفافية والنزاهة، لتحقيق الصالح العام لأننا في صف المواطن قبل كل شيء، ومراعاة ظروف المواطنين الجادين في موضوع التقنين لتحقيق العدل والسلام الاجتماعي، وذلك بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية بملف الأراضي، وإنهاء جميع المعوقات التي تظهر خلال العمل مع ضرورة التأكيد على عدم صدور عقود تقنين دون وجود إحداثيات واضحة واستيفاء جميع الشروط القانونية”.