عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يشهد تسليم 9 عقود تقنين أراضي أملاك الدولة

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تسليم 9 عقود تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة، مع استكمال جميع الإجراءات الخاصة بالتقنين وموافقة الجهات المعنية طبقاً للقانون، من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور عدد من رؤساء مراكز ومدن المحافظة، ومتابعة محمود رفعت، مسئول لجنة التقنين، وهيثم ندا، مسئول منظومة التقنين الإلكترونية، وبدر زيدان، مسئول التعاقدات.

مسرح الجريمة ودور الطب الشرعي.. ندوة لطلاب كلية العلوم جامعة حلوان

بعد إصابتها بقطع في كف اليد.. ليلى علوي: أنا بخير


وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنه تم تسليم 9 عقود تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين، بمراكز "الحامول، بلطيم، سيدى سالم، بيلا"، مؤكداً أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها وأيضا التيسير على المواطنين واضعي اليد بنطاق المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في هذا الشأن.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن إجمالي عقود التقنين التي تم تسليمها للمواطنين من واضعي اليد حتى الآن بلغ 795 عقداً، وإن قرارات التقنين تعد إنجازا وإضافة كبيرة للمحافظة، مشيدًا بتضافر جهود كل الجهات التنفيذية في إتمام عمليات وإجراءات التقنين.

وأضاف: “إننا نعالج تراكمات سنوات ماضية وهو الذي يتطلب الاهتمام وسرعة التعامل من قبل الوحدات المحلية مع ملفات التقنين والتصالح داخلها بمنتهى الشفافية والنزاهة، لتحقيق الصالح العام لأننا في صف المواطن قبل كل شيء، ومراعاة ظروف المواطنين الجادين في موضوع التقنين لتحقيق العدل والسلام الاجتماعي، وذلك بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية بملف الأراضي، وإنهاء جميع المعوقات التي تظهر خلال العمل مع ضرورة التأكيد على عدم صدور عقود تقنين دون وجود إحداثيات واضحة واستيفاء جميع الشروط القانونية”.

كفر الشيخ مجلس الوزراء تقنية الفيديو رئيس مجلس الوزراء الجهات التنفيذية محافظ كفر الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التراجع مستمر.. سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم 29 مارس 2022

اغتصبوها في الزراعات وصوروها عارية.. حكاية جريمة الشياطين الثلاثة في الغربية

براءة "لورديانا".. الحبس عام لـ "حمو بيكا" و"عمر كمال" بسبب أغنية "أنتي معلمة"

مشاهدة مباراة مصر والسنغال.. التشكيل المتوقع و10 قنوات ناقلة و5 معلقين عرب

5جنيهات انخفاضا.. شعبة الدواجن تزف خبرا سارا للمواطنين قبل رمضان

ارتفاع سعر الدولار في البنوك مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين

قرار جمهوري بإحالة مسئول بالمركزي للمحاسبات إلى المعاش

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 29- 3- 2022

موضوعات متعلقة

محافظ كفر الشيخ يتفقد منافذ ومعارض السلع الغذائية بأسعار مخفضة

بنسبة 89.8٪.. تطعيم 482 ألفاً ضد شلل الأطفال في كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ ينعى شهيدة الواجب ويكلف رئيس مطوبس لمتابعة دفن الجثمان

وزير الخارجية الأسبق: الجامعات عليها توعية الطلاب بخطورة الأخبار الكاذبة والشائعات |صور

محافظ كفر الشيخ ورئيس الجامعة يفتتحان متحف الآثار التعليمي بالآداب

الكشف على 1471 مواطناً بقافلة حياة كريمة في كفر الشيخ

كفر الشيخ تحذر من التعدي على الأراضي الزراعية.. صور

بنسبة 67.2%.. تطعيم 360 ألفا ضد شلل الأطفال في كفر الشيخ|فيديو

ترشيحاتنا

تصوير جوي لأعمال تنفيذ مشروع تطوير ميناء السخنة .. شاهد

التعليم تنفي رفع الغياب في المدارس خلال شهر رمضان

أدعية مستحبة قبل الإفطار في رمضان.. تقضي الحوائج رددها واغتنم الفرصة

سبورت : محمد صلاح في برشلونة بنسبة 60 %

التلفزيون الأوكراني: محادثات كييف وموسكو بدأت في تركيا دون مصافحة

وزير الدفاع الروسي يعلن تدمير سلاح القوات الجوية في أوكرانيا بالكامل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بايدن في ورطة.. الرئيس الأمريكي يغش الإجابات حول الحرب من ورقة

وزير الدفاع: تضحيات القوات المسلحة ستظل الدافع الأساسى نحو تحقيق الأمن والإستقرار

وزير الدفاع يتابع إعداد وتأهيل المقاتلين المنضمين حديثاً لوحدات مكافحة الإرهاب بالجيش الثالث الميداني

نشرة المنوعات.. صرخة مومياء.. البحرين تنتصر للحجاب.. وعصفور يعشش في شعر امرأة لمدة أشهر

فيديو

وزير الدفاع: تضحيات القوات المسلحة ستظل الدافع الأساسى نحو تحقيق الأمن والإستقرار

وزير الدفاع يتابع إعداد وتأهيل المقاتلين المنضمين حديثاً لوحدات مكافحة الإرهاب بالجيش الثالث الميداني

12 مليون دولار وتصنيف متقدم.. مكاسب بالجملة في انتظار المنتخب المصري حال التأهل للمونديال "فيديوجراف"

لن نورد الغاز مجانا .. روسيا تبعث رسالة تحذيرية بشأن نفطها

المزيد

ساحة رأي

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كريمة أبو العينين

كلمنى وإيدك وراك

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "18"

اﻟﻤﺰﻳﺪ