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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مليون جنيه مكافأة لكل لاعب في منتخب مصر حال التأهل للمونديال

من لقاء مصر والسنغال
من لقاء مصر والسنغال

قال الإعلامي محمد شبانة، في تصريحات تليفزيونية، ببرنامجه "بوكس تو بوكس"، على فضائية ETC، إن الاتحاد المصري لكرة القدم رصد زيادة في مكافأت التأهل لكاس العالم لللاعبين، موضحا أن كل لاعب سيحصل على مليون جنيه بدلا من 500 ألف جنيه والتي كانت تنص عليها اللائحة القديمة.

وأضاف شبانة: “أن اتحاد الكرة حرص على تحفيز اللاعبين باعلان زيادة المكافأت بنسبة 100% قبل مواجهة السنغال، من أجل رفع معنوياتهم في المواجهة المرتقبة التي يسعى من خلالها الفراعنة للتعادل أو خطف هدف يقتل أمال السنغاليين”.

وأكمل تصريحاته: "وعد اتحاد الكرة بصرف المكافآة فور اعلان تأهل المنتخب، حيث عقد جمال علام جلسة مع اللاعبين أكد لهم دعم كل مؤسسات الدولة لهم في المباراة المنتظرة على ملعب عرين الأسود بالعاصمة السنغالية داكار.

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