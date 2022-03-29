اليوم.. رئيس جامعة طنطا يشارك فى احتفالية افتتاح مشروع الفلك

شارك الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا اليوم، محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى ونائبه الدكتور أحمد عطا فى استقبال السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، والدكتور عبدالهادي القصبى رئيس تضامن النواب، والدكتور أسامة الأزهرى مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية.

صرح الدكتور وليد العشرى المتحدث الرسمى لجامعة طنطا بأن رئيس الجامعة الدكتور محمود ذكى يشارك بالحضور اليوم فى حفل افتتاح مشروع الفلك، أكبر مشروع لرعاية أبطال متلازمة داون والمقام على أرض محافظة الغربية، والذى يفتتحه البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية والانبا بولا مطران طنطا وتوابعها وعددا من الوزراء.