أبرزها الحرب الروسية الأوكرانية.. 3 محاور في اتصال بوريس جونسون بالرئيس السيسي|فيديو

أكد النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ، أن العلاقات المصرية البريطانية قديمة وعريقة وتاريخية، موضحا أن بريطانيا كانت من أعلى الدول استثمارا في مصر عام 2020.



وأشار القط ، خلال استضافته مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود، مقدمة برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، إلى أن هناك تفاهم كبير بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في كثير من الموضوعات، مضيفا أن العلاقات المصرية البريطانية تشهد زخما وحركة كبيرة.



ولفت إلى أن اتصال رئيس الوزراء البريطاني بالرئيس السيسي حمل ثلاثة محاور رئيسية، أولها العلاقات المصرية البريطانية في كافة المجالات، بالإضافة إلى استطلاع وجهة نظر الرئيس السيسي فيما يتعلق بالأزمة الروسية الأوكرانية.



وتابع أن المحور الثالث في مكالمة رئيس الوزراء البريطاني مع الرئيس السيسي يتعلق بقمة المناخ المقبلة في شرم الشيخ لا سيما أن القمة الماضية كانت مقامة في جلاسكو، لذلك كان من المهم حدوث تكامل في الأفكار بين القمتين، لافتا إلى أن الرئيس السيسي أطلق على القمة المقبلة «المقاربة الشاملة الحيادية» لتكون رسالة اطمئنان للجميع.