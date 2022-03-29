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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير السياحة والآثار الأردني يزور منطقة أهرامات الجيزة

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار الأردني

حرص الوزير نايف حميدي الفايز، وزير السياحة والآثار الأردني و الوفد المرافق له على زيارة منطقة أهرامات الجيزة وذلك في إطار زيارته الرسمية  لحضور الاجتماع ال ٤٨ للجنة الإقليمية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية والتي  تترأسها وتستضيفها مصر على مدار يومي 28 و 29 مارس الجاري، .

وكان في استقباله أشرف محي الدين مدير عام منطقة آثار الهرم، حيث رحب به و اعطي له نبذة عن تاريخ المنطقة و عملية بناء الاهرامات الثلاثة و خاصة هرم  الملك خوفو العجيبة الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا السبع من العالم القديم.

وخلال الجولة التي شملت زيارة الأهرامات الثلاثة ومنطقتي البانوراما  وتمثال أبو الهول، أشار مدير عام آثار الهرم إلى حرص وزير السياحة والآثار الأردني، على زيارة حرم تمثال أبو الهول والاستماع إلى شرح مفصل عن تاريخ وطريقة نحت التمثال وماتم في المنطقة من أعمال مشروع تخفيض منسوب المياة الجوفية أسفل تمثال أبو الهول .

وقال الأستاذ أشوف محي الدين انه خلال الزيارة التقى وزير السياحة والآثار الأردني، بمجموعة من الطلاب المصريين المتواجدين في رحلة داخل المنطقة الأثرية ، وتحدث معهم عن ما تحظى به مصر من حضارة عظيمة يحترمها العالم أجمع ويقف عندها العالم في فخر واعزاز،  وأنهم هم مستقبل الحضارة المصريه القديمة.

وفي نهاية الزيارة، أعرب الوزير و الوفد المرافق له عن سعادتهم واستمتاعهم بزيارة الأهرامات ووعد بزيارة أخرى قريبا ليستمتع  بما في المنطقة الأثرية من عظمة بناءها و إعجاز نحت تمثال أبو الهول. كما حرص على التقاط الصور التذكارية لتسجيل زيارته.
 

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وزارة السياحة والآثار وزير السياحة والآثار الأردني نايف حميدي الفايز منطقة أهرامات الجيزة الأهرامات

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