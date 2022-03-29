بث مباشر مباراة مصر والسنغال اليوم 29 / 3 / 2022 .. تغطية خاصة لحظة بلحظة

الموعد والتشكيل والقنوات الناقلة ..

بث مباشر مباراة مصر والسنغال اليوم في لقاء الإياب بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022 ، محل بحث كبير من المصريين على محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، ويقدم موقع صدى البلد، لقرائه تغطية حية وبث مباشر مباراة مصر والسنغال لحظة بلحظة وتحديث فوري بأهم الأرقام والإحصاءات عن المباراة.

مباراة مصر والسنغال

موعد مباراة مصر والسنغال

تقام مباراة مصر والسنغال في مرحلة الإياب للتصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت مصر، على ملعب عرين الاسود المفتتح جديدًا بالسنغال .

وتمكن منتخب مصر من تحقيق الفوز على نظيره السنغالي بهدف دون رد في لقاء الذهاب بالقاهرة يوم الجمعة الماضي بأقدام مدافع السنغال بتسديدة محمد صلاح التي ارتدت من القائم.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال اليوم

يمكن مشاهدة مباراة مصر والسنغال من خلال قناتي اون تايم سبورت 1، و2 بأصوات 4 معلقين مصريين وهم مدحت شلبي، وحاتم بطيشة، ومحمد الكواليني، ومؤمن حسن.

كما تتولى قناة SSC3 HD السعودية نقل بث مباشر مباراة مصر بصوت المعلق فهد العتيبي.

ومن القنوات الأجنبية التي تنقل بث مباشر مباراة مصر والسنغال اليوم:

RTS 1 Senegalk

TV3 Danmark

RTS 1 Senegalk

L'Equipe TV Sport TV4 Portugal

,ESPN 2 Nederland HD

V sport 1 HD Norge

FIFATV Youtube.

تشكيل منتخب مصر أمام السنغال في مباراة اليوم

من المتوقع أن يبدأ كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر مباراته العودة أمام السنغال بتشكيل يضم كلا من :

تشكيل منتخب مصر أمام السنغال

حراسة المرمى : محمد الشناوي.

: محمد الشناوي. الدفاع : عمر جابر، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، أحمد فتوح.

: عمر جابر، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، أحمد فتوح. الوسط : حمدي فتحي، محمد النني، عمرو السولية.

: حمدي فتحي، محمد النني، عمرو السولية. الهجوم: محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش

غيابات منتخب مصر أمام السنغال

يغيب عن منتخب مصر اليوم أمام السنغال كلا من:

محمد عبد المنعم للإصابة

الونش للإنذار

أحمد حجازي للإصابة

محمد عبد المنعم مدافع منتخب مصر بعد الإصابة



تشكيل السنغال لمواجهة مصر

من المقرر أن يبدأ أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال، التشكيل ضد المنتخب المصري في مباراة اليوم كالتالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: كاليدو كوليبالي - - بونا سار - ساليو سييس.

خط الوسط الدفاعي: إدريسا جايي - نامباليس ميندي - شيخو كوياتيه.

خط الهجوم: إسماعيلا سار - فامارا دييدهو - ساديو ماني.

تشكيل منتخب السنغال لمواجهة مصر

غيابات منتخب السنغال أمام مصر

يغيب عن منتخب السنغال اليوم، عبده ديالو للإصابة

نقطة ضعف منتخب السنغال

نصح أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق، لاعبو المنتخب بضرورة الاحتفاظ بالكرة لأطول فترة ممكنة، مؤكدا أن كوياتيه لاعب وسط السنغال نقطة ضعف لفريقه وتمركزه دوما ما يكون خاطئا وهذا ظهر من خلال لقاء الذهاب، كما أن لاعبو السنغال يعتمدون على فكرة الضغط بشكل مباشر بمجرد استلام أي لاعب من منتخب مصر للكرة.

ماذا قال الكاف عن مباراة مصر والسنغال المرتقبة؟

نشر حساب الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر، لقطات وأهداف منتخبي مصر والسنغال فى بطولة كأس الأمم الأفريقية الماضية بالكاميرون، وعلق عليها: "مباراة عنوانها الإثارة.. مصر بعد فوزها ذهابًا تواجه طموح السنغال إيابًا من أجل التأهل لكأس العالم 2022".