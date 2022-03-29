عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الموعد والتشكيل والقنوات الناقلة ..

بث مباشر مباراة مصر والسنغال اليوم 29 / 3 / 2022 .. تغطية خاصة لحظة بلحظة

مباراة مصر والسنغال
مباراة مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم قطر 2022

بث مباشر مباراة مصر والسنغال اليوم في لقاء الإياب بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022 ، محل بحث كبير من المصريين على محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، ويقدم موقع صدى البلد، لقرائه تغطية حية وبث مباشر مباراة مصر والسنغال لحظة بلحظة وتحديث فوري بأهم الأرقام والإحصاءات عن المباراة.

 مباراة مصر والسنغال

موعد مباراة مصر والسنغال 

تقام مباراة مصر والسنغال في مرحلة الإياب للتصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت مصر، على ملعب عرين الاسود المفتتح جديدًا بالسنغال .

وتمكن منتخب مصر من تحقيق الفوز على نظيره السنغالي بهدف دون رد في لقاء الذهاب بالقاهرة يوم الجمعة الماضي بأقدام مدافع السنغال بتسديدة محمد صلاح التي ارتدت من القائم.

مشاهدة مباراة مصر والسنغال.. التشكيل المتوقع و10 قنوات ناقلة و5 معلقين عرب

أبرزهم مدحت شلبي والكوالينى.. المتحدة: 4 معلقين لمباراة مصر والسنغال.. فيديو

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال اليوم

يمكن مشاهدة مباراة مصر والسنغال من خلال قناتي اون تايم سبورت 1، و2 بأصوات 4 معلقين مصريين وهم مدحت شلبي، وحاتم بطيشة، ومحمد الكواليني، ومؤمن حسن.

كما تتولى قناة SSC3 HD السعودية نقل  بث مباشر مباراة مصر بصوت المعلق  فهد العتيبي.

ومن القنوات الأجنبية التي تنقل بث مباشر مباراة مصر والسنغال اليوم:

RTS 1 Senegalk

TV3 Danmark

RTS 1 Senegalk

L'Equipe TV Sport TV4 Portugal

,ESPN 2 Nederland HD

V sport 1 HD Norge

FIFATV Youtube.

الحلم يقترب.. 4 سيناريوهات تقود مصر إلى كأس العالم على حساب السنغال

وش الخير على الأهلي.. 6 معلومات عن مصطفى غربال حكم مباراة مصر والسنغال

تشكيل منتخب مصر أمام السنغال في مباراة اليوم

من المتوقع أن يبدأ كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر مباراته العودة أمام السنغال بتشكيل يضم كلا من :

تشكيل منتخب مصر أمام السنغال
  • حراسة المرمى: محمد الشناوي.
  • الدفاع: عمر جابر، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، أحمد فتوح.
  • الوسط: حمدي فتحي، محمد النني، عمرو السولية.
  • الهجوم: محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش

غيابات منتخب مصر أمام السنغال 

يغيب عن منتخب مصر اليوم أمام السنغال كلا من:
محمد عبد المنعم للإصابة 
الونش للإنذار
أحمد حجازي للإصابة

محمد عبد المنعم مدافع منتخب مصر بعد الإصابة
 

تشكيل السنغال لمواجهة مصر 

من المقرر أن يبدأ  أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال، التشكيل ضد المنتخب المصري في مباراة اليوم كالتالي:
حراسة المرمى: إدوارد ميندي.
خط الدفاع: كاليدو كوليبالي - - بونا سار - ساليو سييس.
خط الوسط الدفاعي: إدريسا جايي - نامباليس ميندي - شيخو كوياتيه.
خط الهجوم: إسماعيلا سار - فامارا دييدهو - ساديو ماني.

تشكيل منتخب السنغال لمواجهة مصر 

غيابات منتخب السنغال أمام مصر

يغيب عن منتخب السنغال اليوم، عبده ديالو للإصابة

 نقطة ضعف منتخب السنغال

نصح أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق، لاعبو المنتخب بضرورة الاحتفاظ بالكرة لأطول فترة ممكنة، مؤكدا أن كوياتيه لاعب وسط السنغال نقطة ضعف لفريقه وتمركزه دوما ما يكون خاطئا وهذا ظهر من خلال لقاء الذهاب، كما أن لاعبو السنغال يعتمدون على فكرة الضغط بشكل مباشر بمجرد استلام أي لاعب من منتخب مصر للكرة.

ماذا قال الكاف عن مباراة مصر والسنغال المرتقبة؟

نشر حساب  الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر، لقطات وأهداف منتخبي مصر  والسنغال فى بطولة كأس الأمم الأفريقية الماضية بالكاميرون، وعلق عليها: "مباراة عنوانها الإثارة.. مصر بعد فوزها ذهابًا تواجه طموح السنغال إيابًا من أجل التأهل لكأس العالم 2022".

 

بث مباشر مباراة مصر والسنغال مصر والسنغال مباراة مصر والسنغال موعد مباراة مصر والسنغال منتخب مصر منتخب السنغال أليو سيسيه كارلوس كيروش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتضى منصور: الحكم بتغريم كهربا 2 مليون دولار انتصار لقيم ومبادىء الزمالك

التراجع مستمر.. سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم 29 مارس 2022

اغتصبوها في الزراعات وصوروها عارية.. حكاية جريمة الشياطين الثلاثة في الغربية

ارتفاع سعر الدولار في البنوك مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين

طقس اليوم| الحرارة تواصل ارتفاعها.. والقاهرة تكسر حاجز الـ 30 درجة

البرلمان يوافق على تعجيل موعد صرف استحقاق العلاوات الدورية والمعاشات مبدئيا

التعليم تنفي رفع الغياب في المدارس خلال شهر رمضان

موجة حارة.. الأرصاد تطمئن المواطنين بشأن طقس الأسبوع المقبل

موضوعات متعلقة

مباراة مصر والسنغال..استشاري للمنتخب: خرجوهم عن تركيزهم وهذه أسلحة الفراعنة أمام الأسود

مصر تتحدى السنغال.. مواعيد مباريات إياب الدور الفاصل لتصفيات كأس العالم

مفاجأة كيروش.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام السنغال

منتخب مصر في مهمة ترويض أسود السنغال وخطف بطاقة التأهل للمونديال.. اليوم

ترشيحاتنا

الأرصاد : شهر رمضان سيشهد ارتفاعا فى درجات الحرارة نهارًا

كهربا يتصدر تريند تويتر بعد تغريمه 2 مليون دولار لصالح لزمالك

تفاصيل رقمية عن امتحانات الدبلومات الفنية 2022

الأزمة تتحول لـ"حرب شوارع".. لماذا غيرت روسيا استراتيجيتها وهل تفلح تكتيكات فاجنر؟

قرار سعودي عاجل.. ضوابط لتنظيم دخول طعام الإفطار إلى الحرمين

الفراخ البيضا بـ 42 والبلدي 46 جنيها.. أسعار الدواجن في الأسواق.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أضخم كمامة في العالم تحطم الرقم القياسي بـ تايوان

البروكلي والكرنب.. سلاح جديد للقضاء على كورونا والوقاية منه

بايدن في ورطة.. الرئيس الأمريكي يغش الإجابات حول الحرب من ورقة

وزير الدفاع: تضحيات القوات المسلحة ستظل الدافع الأساسى نحو تحقيق الأمن والإستقرار

فيديو

أحمد زعيم يطرح أغنية "حب الله" بمناسبة شهر رمضان.. فيديو

بعدما ضربه بالقلم.. هل يتعرض ويل سميث لعقوبة.. فيديو جراف

توقعات مباراة مصر والسنغال اليوم .. 3 فرص للتأهل|فيديو

جاره أشعل فيه النار.. مصطفى سراج ضحية انتقام غامض بدمياط الجديدة..فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كريمة أبو العينين

كلمنى وإيدك وراك

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "18"

اﻟﻤﺰﻳﺪ