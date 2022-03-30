خبير التعليم المدمج يكشف عن حل لشكاوى طلابه.. ويؤكد: الدولة المصرية أولت أهمية كبيرة له لرغبة الجميع اكتساب المهارات

_ شروط القبول بالتعليم المدمج بالجامعات المصرية

_ الدولة المصرية أولت أهمية للتعليم المدمج لرغبة الجميع اكتساب المهارات.

_ خبير التعليم المدمج يكشف عن حلا لمطالبات طلاب التعليم المدمج



رصد موقع صدى البلد العديد من شكاوى من طلاب الجامعات بشأن نظام “التعليم المدمج” ، وذلك بسبب عدم الاعتراف بشهادتهم عند التقديم في الوظائف وعدم الاعتراف به داخل النقابات المهنية فيما بعد … وفيما يلي يلقي موقع صدى البلد الضوء على هذه الأزمة مع الحصول على رد من المسئولين بشأنها لمحاولة حسمها لطمأنة الطلاب.

حيث تحدث الطالب محمد سامي طالب بالتعليم المدمج لـ صدى البلد نيابة عن زملائه لتوضيح مشكلتهم قائلا : أن بعض النقابات المهنية ترفض قيدنا و ونواجه صعوبات عند التقدم لأي وظيفة بعد التخرج ، ولذا نطالب المسئولين بحل هذه المشكلة ، لتعود الصورة مشرقة في أعين طلاب التعليم المدمج .

خبير التعليم المدمج يرد على شكاوى الطلاب

قال الدكتور أحمد جلال مدير مركز التعليم المدمج السابق بجامعة عين شمس أن التعليم المدمج هو نوع من التعليم يجمع بين التعليم التقليدي في الفصول التقليدية وجهًا لوجه والتعلم الإلكتروني عن طريق الإنترنت بمحادثات على شبكة الإنترنت، ويتميز التعليم المدمج بأن الجانب التطبيقى يشمل 60 بالمائة، والجانب النظرى 40%.

وأضاف الدكتور احمد جلال أنه يمنح نظام التعليم الإلكتروني المدمج شهادة الدبلوم المهني، وتكون الدراسة به عامًا أو عامين أو البكالوريوس المهني وتكون الدراسة به 4 أعوام، معترف به من المجلس الأعلى للجامعات وغير مكافئ لنظيره الأكاديمي فى برامج التعليم النظامى أو الانتساب أو الساعات المعتمدة أو نظام التعليم المفتوح.

وتابع مسئول بمركز التعليم المدمج بجامعة عين شمس ، أن التعليم المدمج اعطي الفرصة لاستكمال الدراسةوتعلم مهارة جديدة والحصول على شهادات البكالوريوس .

وكشف عن حل يرضي الطلاب وهو عقد اختبارات للطلاب لدخول النقابة وهي المسؤلة عن تحديد مستوي الخريج لافتا ان التعليم المدمج سوف يتيح برامج أكثر حتى تتماشى مع متطلبات سوق العمل .

وأوضح ، أن هناك طلاب كثيرة لم تتيح لهم الفرصة فى استكمال الدراسة ولكن التعليم المدمج يحقق احلام الكثير ، كما يساهم التعليم المدمج فى حل مشكلة البطالة وزيادة سوق العمل .

وأضح أنه يشترط للالتحاق بمركز التعليم الإلكتروني المدمج مرور عامين من تاريخ آخر مؤهل دراسي للحاصلين على الثانوية العامة أو الدبلومات الفنية للتقدم لهذا البرنامج، واجتياز الطالب لامتحان قبول يقيس المهارات الأساسية للالتحاق بهذا البرنامج وتتضمن اختبار للغة العربية واللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.

ويحق للمتقدم دخول الامتحان عددًا من المرات لحين اجتيازه، ويتم قبول الحاصلين على الدبلومات الفنية في هذا البرنامج حسب تخصصاتهم، على ألا يسري هذا البند على تخصصات الحقوق والإعلام.

وتطبق شروط قبول موحدة على جميع الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة وفروع الجامعات الأجنبية والعربية المصرح لها بالعمل على أرض جمهورية مصر العربية، والتي تقدم برامج تعليم من بعد أو تعليم إلكتروني أو تعليم مدمج



وتابع أن موافقة المجلس الأعلى للجامعات على قواعد القبول بنظام التعليم المدمج "التعليم المفتوح سابقًا"، أبرزها تغيير مسمى الشهادة الممنوحة مراكز الجامعات الحكومية المصرية إلى بكالوريوس أو ليسانس بنظام التعليم المدمج.

وأشار إلى أن الفرصة متاحة أمام الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من المؤهلات المتوسطة للتقدم بعد مرور عامين على الأقل من تاريخ الحصول على المؤهل، واستثناء الطلاب المصريين المقيمين بالخارج الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وأبناء شمال وجنوب سيناء من هذه المدد الزمنية.

وأكد أن مركز جامعة عين شمس حريص على التوسع في برامج التعليم المدمج، نظرًا للزيادة المتنامية للطلاب الراغبين في الدراسة بنظام التعليم المدمج، وأن الجامعة تقوم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتطوير البنية التحتية والتكنولوجية للمركز، لافتًا إلى حرص الجامعة على تقديم البرامج الجديدة بنظام التعليم المدمج بما يتواكب مع متطلبات العصر.

وأكد في، أن شروط القبول أقرت عدم استغلال الشهادة في التعديل التوظيفي، مضيفًا أن الدولة أولت أهمية للتعليم المدمج لرغبة الجميع اكتساب المهارات.

وأوضح مركز التعليم المدمج بجامع عين شمس شروط الالتحاق :

_ان يكون الطالب حاصل على الثانوية العامة او ما يعادلها من المؤهلات المتوسطة او المؤهل العالي

_مرور سنتين فأكثر علي الحصول علي المؤهل المتوسط

اجتياز اختبار لغة عربية و انجليزية وحاسب آلي

إعفاء الطلاب المصريين المقيمين بالخارج من الدولة العربية والاجنبية من شرط السنتين بشرط تقديم ما يثبت الاقامة الشرعية بهذه الدول

إعفاء الطلاب المقيمين بشمال وجنوب سيناء من شرط السنتين بشرط تقديم ما يثبت محل الإقامة

وكشف مركز تعليم المدمج عن الأوراق المطلوبة :

اصل المؤهل او مستخرج رسمي منها او بيان نجاح (اصل )

اصل التجنيد للذكور الاقل من 30 سنة

صورة الرقم القومي

6 صور شخصية

أصل شهادة الميلاد المميكنة

وكان قد جاء قرار المجلس الأعلى للجامعات في وقت سابق ، باعتماد العمل بنظام التعليم المفتوح في شكله المطور "التعليم المدمج"،.

