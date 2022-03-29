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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الزراعة يبحث مع سفير زامبيا بالقاهرة سبل التعاون بين البلدين

وزير الزراعة
وزير الزراعة

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي توبلي لوبايا سفير زامبيا بالقاهرة والوفد المرافق له وبحث معهم سبل تعزيز التعاون الزراعي بين البلدين بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

 
وخلال اللقاء أشار القصير إلى حجم التعاون ما بين الدولتين حيث يوجد مزرعتان مشتركتان لمصر في زامبيا وأعرب عن تطلعه لمزيد من التعاون بما يليق بمستوى العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين .


وقال ان هناك توجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الأشقاء الأفارقة في جميع المجالات وخاصة الزراعة.

 
القصير بحث مع السفير الزامبي التعاون في مجالات الاستزراع السمكي والثروة الحيوانية والداجنة ومجال نظم الري الحديث والاطلاع على التجربة المصرية في ذلك وكذلك الامصال واللقاحات والقوافل البيطرية وتوسيع التعاون في مجال المزارع المشتركة لرفع إنتاجية المحاصيل الزراعية وأيضا في مجال البحوث الزراعية وتقديم الدعم الفني والتدريب وبناء القدرات .


من ناحيته أعرب السفير الزامبى عن ترحيبه بلقاء وزير الزراعة وعلى المناقشات التي تمت خلال اللقاء وما طرحه الوزير من نقاط مهمة كإطار للتعاون بين البلدين وفى نهاية اللقاء تم الاتفاق على انشاء لجنة فنية مشتركة من الدولتين لمتابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه كما تم الاتفاق على استغلال المزارع المصرية في زامبيا لنشر تكنولوجيا الزراعة الحديثة.


حضر اللقاء الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الخارجية بوزارة الزراعة وسعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة.

زامبيا السفير الزامبى وزير الزراعة السيد القصير وزير الزراعة

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