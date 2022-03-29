أضخم كمامة في العالم تحطم الرقم القياسي بـ تايوان

حطمت شركة إمدادات طبية مقرها تايوان رقمًا قياسيًا في موسوعة جينيس من خلال إنشاء أكبر كمامة في العالم يبلغ قياسها 27 قدمًا و3 بوصات في 15 قدمًا و 9 بوصات.

أنشأت شركة كبرى في تايوان أضخم كمامة في العالم لزيادة الوعي بأهمية أقنعة الوجه الواقية في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا.

كشفت شركة Motex Healthcare Corp عن الكمامة الضخمة في مقرها بـ تايوان، لتصبح معلمًا سياحيًا تعليميًا تديره شركة Mortex Healthcare في مقاطعة شانجوا.

يبلغ قياس القناع 27 قدمًا و3 بوصات في 15 قدمًا و9 بوصات، ويعد هو الأكبر 50 مرة من قناع الوجه القياسي، وفقًا لموسوعة جينيس للأرقام القياسية.

قالت شركة Motex Healthcare Corp بأن فكرة القناع ظهرت في أوائل عام 2020 كوسيلة لزيادة الوعي وسط جائحة كورونا.

وقد أكد أحد محكمي جينيس للأرقام القياسية، الذي ظهر عبر دردشة الفيديو، الرقم القياسي للكمامة الضخمة.