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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بالم هيلز وثروة يصدران صكوكا متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية

صدى البلد

أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير ، إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في جمهورية مصر العربية، بالتعاون مع ثروة كابيتال ("ثروة")، شركة تابعه لشركة كونتكت المالية القابضة، عن إتمام إصدارها الأول من صكوك المشاركة والمتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية القابلة للتداول وغير قابلة للتحويل لأسهم وقابلة للاستهلاك المبكر الجزئي أو الكلي بقيمة 3,251 مليار جنيه وبمدة أقصها 10 سنوات، وذلك لتمويل أعمال التشييد والبناء بمشروع باديا بمدينة السادس من أكتوبر.

وقد حصل الإصدار على تصنيف ائتماني BBB- من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين MERIS. وحصلت شركة بالم هيلز للتعمير وشركتها التابعة بالم للتنمية العمرانية (الشركة المسئولة عن مشروع باديا) على تصنيف ائتماني BBB+. ويعد هذا الإصدار هو الأول من نوع صكوك المشاركة، حيث تستخدم حصيلة الاكتتاب في تمويل التكلفة الاستثمارية لمشروع عمراني متكامل، على أن يتم التمويل على أساس المشاركة فيما بين الشركة المستفيدة والشركة المصدرة. 

عقب يس منصور، رئيس مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير قائلاً: "يسرني الإعلان عن الاتمام الناجح لهذا الإصدار وتأمين سبل تمويل بديله لمدينة لباديا، أكبر مشروع بمحفظة مشروعات الشركة على مساحة 12.6 مليون متر مربع بغرب القاهرة. 

 

يعتبر الإصدار شهادة قوية على مكانة بالم هيلز للتعمير كشركة رائده، والذي سوف يمهد الطريق لمزيد من التسريع في وتيرة اعمال التشييد والبناء بمدينة باديا. يعد الإصدار نهج جديد ومبتكر في سبل التعاون المثمر مع الهيئة العامة للرقابة المالية، والذي سوف يتيح فرص جيدة للشركات الأخرى العاملة بالقطاع العقاري لإتباع خطانا في هذا الاسلوب الجديد من التمويل. أود أن أشكر فريق العمل وكل من ساهم في إنجاح هذه الصفقة".


 

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